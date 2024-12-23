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27日大陸冷氣團再襲 氣象署：低溫下探11度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天各地易降雨，明天白天仍有雨，但明晚上起降雨漸緩。本報資料照片
今天各地易降雨，明天白天仍有雨，但明晚上起降雨漸緩。本報資料照片

位於南海的熱帶性低氣壓TD30昨天上午生成，中央氣象署預報員趙竑上午說，預估最快今天晚上發展成輕颱帕布，朝中南半島移動，對台灣天氣沒有直接影響，但外圍水氣供應給南方雲系，帶來間接水氣，今天全台轉雨。

趙竑指出，本周二波冷空氣影響，北宜整天冷；其他早晚冷。今起開始水氣增多，各地降雨機率提高。周一到周二清晨高山有有降雪機率。下波大陸冷氣團27日南下，強度預估跟這波差不多，北部低溫約11到12度，其他地區13到15度，但時間更靠近一點，強度還可能修強，氣象署持續觀察。

趙竑指出，今天清晨低溫12-15度，最低溫是苗栗三灣7.3度。這波冷空氣北台灣23、24日仍受影響，中南部明天之後就會逐漸回升；全台25日回溫明顯，各地高溫24、25度，南台灣局部26、27度，清晨15到18度。

但26日到29日再一波冷空氣，趙竑指出，26日東北季風增強，北台灣高溫下降，其他地方還算溫暖；27日大陸冷氣團南下，全台降溫，最冷時間點落在28日晚上29日清晨，全台低溫約12度，非常寒冷，要做好保暖工作。

降雨方面，趙竑表示，今天各地易降雨，明天仍易降雨，但明晚上起降雨漸緩。周三多雲到晴，東半部零星雨；周四到周日雙北及東半部降雨機率增。

本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供
本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供
今清晨低溫情形。圖／中央氣象署提供
今清晨低溫情形。圖／中央氣象署提供
本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 高溫

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