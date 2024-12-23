巨大行李堵門口！乘客笑喪屍來起保護作用 高鐵回應了

高鐵運載量大幅增長，搶座、行李箱放置區等相關議題也受到乘客重視，有民眾反映，日前搭乘高鐵時，竟有人將大型貨物帶進車廂，甚至還把出入口的門堵死，質疑這樣的大型貨物上高鐵恐違反規定，同時也有安全逃生的疑慮。

乘客時小姐在社群軟體Threads上傳一張照片表示，她21日搭乘北上高鐵624號列車前往南港，當日人多站在走道上，途經新竹時注意到列車行李放置兩個以尼龍束帶綁縛的紙箱，橫放在行李箱架上，造成堵塞車廂門，人員進出困難。紙箱擁有者身材矮小，到桃園站後將紙箱取下，於桃園站下車。

時小姐表示，看到這樣大型行李賭注門口，還以為坐到貨物車廂，搭乘該車輛的外國遊客也傻眼，並質疑這種大型貨物如何上車廂，沒有違規嗎？而且擋住門了，如果有意外，無法逃生好危險；時小姐打趣說，該大型貨物「唯一用處，喪屍來襲起了保護作用；另外，下車後服務台讓她寫意見單，之後再處理。

時小姐指出，高鐵的行李放置箱本來就小，攜帶大型行李的旅客眾多，將行李放置於個人座位，導致前座乘客的座椅無法往後傾斜的狀況更多，建議高鐵可以思考一下航空公司的做法，改善這個問題。

時小姐說，如果真的有人有大型貨運要親自運輸，認為高鐵可以考慮一下加開貨物車廂，不然就嚴格執行乘車規則，不要讓超材積（尺寸）的物品上車。

高鐵回應指出，高鐵列車人員並未接到旅客反映有車門遭到阻擋，致無法上下車的情況，因此無法確認當時情況或是照片角度問題。

高鐵重申，車廂嚴禁以物品阻礙通道，列車組員若於車上發現影響通道之物品，均會主動要求旅客立即移開，若拒不配合，將立即停止運送，要求旅客自最近車站下車。

高鐵表示，依照高鐵乘車規定，旅客每人隨身攜帶物品，每件長度不得超過150公分，且長、寬、高之和不得超過220公分，且總重量不得超過40公斤，除呼籲旅客配合遵守，更勿以大件物品阻擋車廂走道門，避免影響其他旅客進出。旅客若發現影響乘車安全情形，請立即向列車組員反應，以利即時處理、確保營運安全。