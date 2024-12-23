要帶傘！中午過後全台要下雨了 賈新興曝跨年天氣

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，受熱帶性低氣壓TD30水氣移入影響，今天中午後水氣增，到明天會下雨，全台有雨，但明天水氣減少，台中以南仍有雨，要到25日只剩迎風面基隆、北海岸等有降雨機率。

賈新興指出，25日到26日中午氣溫回升較明顯，但27、28日受大陸冷氣團影響，這波最冷時間在28日清晨，台北站約12度。31日晚上東北季風增強，影響跨年和元旦活動，元旦之後北部下雨機率較高。

賈新興指出，24日受南來水氣增多影響，北部山區、台中以南及宜花東有局部短暫雨，午後台中以北、北部山區及宜蘭轉多雲。25日至26日中午氣溫回升，其中25日東北角及宜花有零星短暫雨。26日午後東北季風增強，北北基宜花有局部短暫雨。

賈新興說，27日北北基宜花有零星短暫雨。27日晚上至28日受大陸冷氣團影響，28日宜花東有零星短暫雨。29日東北角及宜花多雲時晴。30日至31日各地天氣晴時多雲。31日晚上東北季風增強，1 月1日北北基宜花有局部短暫雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。