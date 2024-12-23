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天氣變冷！自助加油前「1動作」不能省 最嚴重恐釀火災

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣變冷了，自助加油的民眾請注意，加油前「一動作」不能省。 聯合報系資料照
天氣變冷了，自助加油的民眾請注意，加油前「一動作」不能省。 聯合報系資料照

隨著春節逼近，預計又會引發一波返鄉潮。不過天氣變冷了，台電指出，騎車、開車的民眾要注意，若採自助加油，加油前「一動作」不能省，否則產生靜電，再遇上油氣濃度過高的情況下，恐怕會引發火災。

台電電力粉絲團貼文指出，自助加油機器上其實有一個「靜電消除」裝置，在加油前，記得先碰觸靜電消除區或其他金屬物體（例如：金屬按鍵等），將身體因衣物摩擦產生靜電去除後，再拿起油槍加油，多一層保障。另外，在加油等待同時，也避免再進出車內、整理身上衣物。

另外，自助加油也要留意動作，減少對人體造成危害。台南環保局長許仁澤表示加油站的油氣回收設備是減少VOCs（揮發性有機物）排放的重要措施，市府將持續加強稽查力度，並輔導業者提升設備效能。他並提醒，隨著自助加油逐漸普及，民眾在自助加油時應先緩慢插入油槍，穩定後再按下加油把手，並在油表跳停時即時鬆開，避免油氣揮發。

加油站 台電 靜電

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