跨年煙火影片個人粉專搶先爆雷 賈永婕：101是我的協作單位

跨年將至，台北101也即將施放跨年煙火，台北101董事長賈永婕今天表示，今年煙火最大亮點，除了時長比過往增加1分鐘外，發數也更多，更增加了以前沒有的、有所有台灣英雄畫面的光雕秀，齊心幫台灣加油。

賈永婕今日至立院財委會進行2024年營運成效、2025年度經營計畫與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃專案報告，也是上任後第二次至立院備詢。

有別於過往，台北101今年並未舉行正式的煙火動畫公布記者會，而是由賈永婕昨日在個人臉書粉絲專頁上先行公布今年跨年煙火動畫，而台北101官方頁面卻直到1小時候才公布。

賈永婕表示，往年確實都有大型的官方記者會，但開記者會需要可觀的金額，歲末年終各部門也都很忙，因此可以把這筆經費省下來，用特別的方法呈現，因此先前就與民進黨立委王世堅拍了宣傳影片。

賈永婕表示，要讓流量增加，就是讓自己粉專的流量分享到台北101，101變成他的協作單位，101可以累積流量，否則101的流量發佈訊息的流量是有限的，這種作法是很有創意的。