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把握周三轉晴回溫 周五周六冷氣團再襲下探13度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今明全台有雨，周五冷氣團再來，全台低溫探13度。本報資料照片
今明全台有雨，周五冷氣團再來，全台低溫探13度。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今明全台有雨，本周只有周三轉晴回溫，周四冷空氣再度南下，預估強度達大陸冷氣團，北東轉濕冷，周五、周六全台低溫下探13度。

林孝儒指出，南海有一熱帶性低氣壓正朝越南南端陸地接近，這一、兩天不排除有機會增強為今年第26號颱風帕布，該系統對台灣天氣影響有限，但外圍水氣順勢北上，間接使得今明兩天台灣雲量偏多，各地天氣較為陰沉，中南部局部地區也有零星短暫雨機會。

林孝儒指出，今台灣持續受中國華北地區分裂高壓影響，為東北季風吹拂環境，強度隨高壓出海減弱，各地低溫較昨天回升，但預測各地白天高溫僅約17-21度，仍有涼意。明天天氣型態仍與今天類似，冷氣團進一步減弱為東北季風，氣溫再回升1-3度，雲量仍偏多，有零星短暫雨機會，但累積降雨量不多。

周三起台灣轉為偏東風影響，冷空氣減弱，各地氣溫回升，林孝儒說，是本周回溫最明顯的一天，天氣也較穩定，除迎風東北角至東部局部多雲偶雨，其餘地區大多晴時多雲。

林孝儒指出，周四開始新一波冷空氣再度南下，預計影響至周末。北部及東部天氣轉陰並有短暫雨，中南部維持晴時多雲。各地氣溫逐日下降，周五入夜至周六清晨冷空氣最強，北部市區低溫約13-14度，達大陸冷氣團標準，中南部低溫在輻射冷卻影響下也可能探至13-14度。周日白天起，冷空氣逐漸減弱，氣溫才有回升趨勢。

低溫 冷氣團

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