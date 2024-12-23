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【即時短評】花蓮至暗時刻 上海喊赴台旅遊現曙光
兩岸因政治關係，台灣許久沒有陸客團，上海副市長華源17日宣布，將推動上海居民赴台團隊遊，讓震後觀光慘淡的花蓮看到一絲曙光，花蓮觀光、旅宿業者都摩拳擦掌迎陸客，盼中央政府也能釋出善意，解除台灣赴中國大陸觀光的禁團令。
花蓮今年在403地震、多個颱風過後，交通路況不佳，觀光市場難見起色，過去住房率曾在1成左右徘徊，在中央旅遊補助下才有5、6成的住房率，在補助結束後，住房率又掉到2成左右。地震後不只旅宿業生意慘淡，東大門夜市也是門可羅雀，只好提早收工或乾脆不開店。
過去馬政府時代，陸客到花蓮旅遊絡繹不絕，市區常看見遊覽車載客，知名餐廳、小吃店大排長龍。但自2016年前總統蔡英文上台後，陸客來台人數變少；疫情解封後，大陸未開放陸客到台灣旅遊，民進黨政府基於兩岸交流對等原則，也不開放台灣團客赴大陸旅遊。
今年震後花蓮觀光雪崩式跌倒谷底，旅宿業至少21家停業、10家暫時歇業或轉租，餐廳、小吃店關門大吉更是不計其數，讓許多業者大嘆是花蓮觀光黑暗期。如今陸客有望來台，讓大家看到希望，可說是為花蓮帶來及時雨，觀光業者積極喊出要爭取陸客，縣府也稱都準備好了，但仍擔心兩岸持續對立。
在旅遊業者要求下，交通部預告今年3月要開放台灣團客赴陸旅遊，卻疑似受高層壓力突然喊卡仍不鬆綁，如今上海副市長說要開放，稍微化解兩岸對抗壓力，中央政府應「禮尚往來」，先開放上海陸客團，再視情況做調整。
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