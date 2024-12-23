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今晨7.3度！準帕布颱風最快今生成中層雲移入 全台轉雨濕冷

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
南方雲系北移水氣多，全台有雨，北部氣溫略為回升，中南部溫度下降，相當濕冷，要注意保暖。聯合報系資料照片
南方雲系北移水氣多，全台有雨，北部氣溫略為回升，中南部溫度下降，相當濕冷，要注意保暖。聯合報系資料照片

熱帶性低氣壓TD30昨天上午生成，最快今天升級成輕颱帕布，中央氣象署說，預估朝越南南部方向前進，對台灣天氣沒有直接影響，但外圍水氣也供應給南方雲系，帶來間接水氣，今天全台轉雨，天氣濕冷。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，昨天台北測站最低氣溫12.9度，為入冬4波大陸冷氣團之中排名第2低。今晨截至5時52分，本島平地只有竹苗低於10度〔苗栗(三灣鄉)7.3度，新竹(峨眉鄉)9.9度〕，各地區平地最低氣溫約11、12度。

吳德榮指出，最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日(南海熱帶低壓的)中層雲自西方移入，各地雲量增多，西半部轉有零星飄雨，東半部迎東北風有局部短暫雨；冷空氣漸減弱，低溫緩升。

今日各地區氣溫為：北部11至19度、中部11至21度、南部12至23度及東部11至23度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日中層雲向東南逐漸遠離，西半部由北而南先後好轉，東半部仍有局部短暫雨，氣溫續回升。周三天氣明顯回暖，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，周四另一鋒面逐漸南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨。周五鋒後強冷空氣南下，氣溫逐漸下降，北台愈晚愈濕冷。周六(28日)濕冷轉乾冷。下周(29)日各地晴朗、乾冷。最新歐、美模式模擬顯示，這波冷空氣雖以「大陸冷氣團」的機率最高，但因強「輻射冷卻」可能創更低的氣溫。模式會繼續微調，應持續觀察。

吳德榮指出，最新歐美模式第8至10天的模擬顯示，30、31日各地氣溫明顯回升，白天晴暖穩定但日夜溫差大；明年元旦(1日)另一「東北季風」南下，冷空氣較弱，迎風面轉有局部短暫雨，北台轉涼。

吳德榮說，最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)下周(29)日8時模擬圖(左圖)顯示，850百帕零度(紅)線接觸北部陸地。最新美國模式(GFS）同時的模擬圖(右圖)顯示，850百帕零度(紅)線亦觸及北部陸地。擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)下周(29)日8時模擬圖(左圖)顯示，850百帕零度(紅)線接觸北部陸地。最新美國模式(GFS）同時的模擬圖(右圖)顯示，850百帕零度(紅)線亦觸及北部陸地。擷取自「洩天機教室」專欄

冷氣團 吳德榮 氣溫

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