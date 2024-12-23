2024總統盃黑客松 榮總體系「安心御老團隊」獲最高榮譽

「2024總統盃黑客松」昨天（22）在總統府舉行頒獎典禮，賴清德總統親自頒發獎盃及獎狀。由退輔會、陽交大榮總團隊、台北市立關渡醫院與高雄市政府組成「安心御老團隊」，合作推出「御曲同工全人整合照護溝通協作平台」，在160多支隊伍中脫穎而出，獲選最高榮譽「卓越團隊」。

明年台灣將邁入超高齡社會，全民健保也將開辦滿30年，賴總統表示，希望大家集思廣益，共同達成「健康台灣」的目標。對於「安心御老團隊」獲獎，他特別讚許「御曲同工全人整合照護溝通協作平台」，透過以長輩為中心的溝通平台，連結照顧團隊、個案與家屬，打造全人健康照顧行模式，人性尊嚴因此得到更多重視。

賴總統也期許平台盡快建構完成，未來大家不用在急診排隊，也不必擠進醫院病房，相信將整體醫療作業帶來徹底的衝擊，但這是醫療體系的正向革新，對整個醫療作業及人民來說，「是非常好的事情」。他表示，對於「安心御老團隊」的合作成果，非常期待。

獲獎團隊由退輔會主委嚴德發率退輔會就醫處長劉峻正、統計資訊副處長陳志良、台北榮總院長陳威明、台中榮總院長陳適安、高雄榮總院長陳金順與醫師王郁鈞、北榮經營的台北市立關渡醫院院長陳亮恭及國立陽明交通大學教授張博論、九日生行動健康科技公司執行董事李祥豪執行共同接受表揚並簡報成果。

「醫養合一」是退輔會與榮總體系近卅年發展重點，以陳亮恭帶領榮總體系發展高齡醫學近廿年的成績，成功創造長者友善及醫療長照整合模式，引領全國高齡照護政策發展，是這次專案發展基礎。而此次團隊合作源起於2016年高雄榮總與高雄市政府共創「出院準備無縫銜接長照」服務，縮短出院民眾等待長照服務時間，相關模式由衛福部推展到全國。

但過去長者出院後，醫療專業與居家照護資訊無法銜接，社區間專業照護團隊橫向溝通，病人、家屬、照護者的垂直溝通皆無法即時串接，導致照護與訊息溝通落差，尚需人力與物力整合，讓作業流程更順暢，才能成功接住出現後仍然需要照顧的長輩。

透過陽明交通大學及其育成的九日生行動健康科技公司技術支援，加上高雄市政府提供長照場域及社區夥伴支持，再透過高雄榮總高齡照護經驗，於2022年簽訂MOU，「御曲同工全人整合照護溝通協作平台」於是在共同開創下誕生，後續加入台北榮總、臺台榮總、台北市立關渡醫院（北榮經營）及高雄榮家，在退輔會支持下，團隊陣容日漸強大、成為更具專業與深度的「安心御老團隊」。

「御曲同工全人整合照護溝通協作平台」，參考國際最高級連續照護模式設計，開發專屬社群平台，成功協同跨機構多專業醫療人員與居家照護者，包含家屬與移工看護，以新數據與AI賦能技術，建立以照護者為中心的即時溝通，有效減少工作人員文書負荷，並經智慧城市成功驗證具經濟效益，獲得快速推廣。

平台成果在現場發表時，獲得多方團隊關注，已有企業展現投資意願。退輔會主委嚴德發勉勵團隊，退輔會針對醫療、長照與獨居榮民領域都需要團隊持續投入，退輔會也將在政策上大力支持，三所榮總高齡醫學團隊與分院也規劃於明年擴大導入，發揮數位轉型的科技照護影響力，為超高齡社會提供具有前瞻性的解決方案。

面對超高齡社會，嚴德發指出，退輔會高齡醫學體系將持續提出解方，運用智慧化方式，讓醫療與照護跨境整合，打造「安心御老、樂齡共好」的照護。

2024總統盃黑客松由行政院主辦，數位發展部及衛福部共同籌辦，分為「國內松」與「國際松」。國內松以「樂齡共好，健康永續」為主題，國際松主題則是「領航數位淨零，打造新世代數位公共建設」，自今年七月開始徵件，獲獎團隊歷經數月競賽及三階段審查，運用資料及數位科技解決社會問題。