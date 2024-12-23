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健康名人堂／不菸、不酒、不嚼檳榔 也會罹口腔癌

聯合報／ 羅盛典／癌症希望基金會副董事長、高雄長庚醫院耳鼻喉部主治醫師

口腔癌是台灣發生率第6高的癌症，首先聯想到的是嚼食檳榔、吸菸、喝酒者等口腔癌高風險族群，然而，一群無菸、無檳、無酒者，卻悄然成為口腔癌的潛在候選人。

衛福部口腔健康司統計，非典型口腔癌患者比率，99至106年間為12.46%，107至110年攀升至15.46%，長期使用菸、酒、檳榔的典型口腔癌患者以男性為主，男女比為25：1，非典型口腔癌的男女比趨近1：1，意即女性亦暴露於風險中。

非典型口腔癌 7成未及時發現

從107年至110年口腔癌第四期相對存活率，無菸酒檳的非典型口腔癌為41.05%，低於高菸檳酒典型口腔癌的45.72%，不可輕忽。

在我執業經歷中，遇過許多無菸無酒無檳榔的癌友，有近7成未曾意識到牙齦出血、口腔內類似嘴破的潰瘍，可能是口腔癌的症狀，直到出現第2期之後的癌變才尋求協助。

例如一位患者牙齦反覆出血，後來被診斷為舌癌末期而離世；另一位癌友因牙套不密合，配戴時摩擦舌頭導致潰瘍，長此以往竟發現舌頭產生病變、罹患舌癌，所幸是第2期，得以及早治療。

也要提醒曾抽菸、嚼食檳榔者，別以為戒除就掉以輕心，一位病人發現口腔有白斑狀變異後，雖戒除香菸及檳榔，但近20年後仍不幸因反覆齒源性口腔潰瘍而罹患口腔頰部癌，好在有警覺，目前穩定控制病情。

口腔衛生不良、反覆潰瘍要注意

研究顯示，原先若長期使用菸、酒、檳榔的民眾，罹患口腔癌風險較一般大眾高出123倍，且每天10顆檳榔、長達10年以上者，即使戒掉檳榔，罹患口腔癌風險仍持續10年以上，需要定期檢查。

非典型口腔癌4大風險情境，分別是口腔衛生不良、人類乳突病毒（HPV）感染、反覆口腔潰瘍（例如因假牙刺激或刮破口腔黏膜），以及經常食用過燙食物等。

口腔腫塊2周沒好 盡速就醫

身處上述非典型口腔癌風險的民眾，務必謹慎留意口腔變化，定期檢查；倘若口腔出現紅白斑、潰瘍、不明原因無痛腫塊，且超過2周未癒合，請特別留意，盡速就醫，才能防微杜漸。

民眾應提高警覺，政府更該提供更有力的防治策略。例如鼓勵牙科或口腔外科等相關科別發展臨床檢查指引，在民眾洗牙或治療時協助檢查，並提供轉介誘因，一旦發現中重度以上口腔黏膜病變患者，應比照現行篩檢後主動追陽計畫，給予基層醫療院所適當鼓勵，以鼓勵基層牙醫師關照非典型族群，促進疑似病人積極檢查，提高治癒率。

口腔癌 檳榔 風險

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