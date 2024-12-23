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健康你我他／貓孫女陪睡午覺 先生笑臉變多了

聯合報／ 文／劉雅法（北市中山）
貓孫女雪莉溫馨陪伴，帶給我先生快樂的退休生活。圖／劉雅法提供
貓孫女雪莉溫馨陪伴，帶給我先生快樂的退休生活。圖／劉雅法提供

我比先生早退休，個性活潑，幾乎天天行程滿檔，而先生個性沉穩，退休後養花蒔草、閱讀、看政論節目，閒時也會管我，就在我備感壓力之際，貓孫女雪莉進到我們家。雪莉來了以後，先生的注意力從我身上轉移到她身上。

先生訓練雪莉握手、拍手、玩踢或撿球、不爬樹，天天循循善誘像極了老師在教小朋友，而雪莉也從野性逐漸變成聽得懂人話的貓咪

每天早上先生看聯合報，雪莉趴在桌邊陪伴，安靜等待先生看完報紙餵她吃東西，先生會把鮮魚清蒸後，親手除刺再給她吃。無論先生做什麼，貓孫女亦步亦趨；先生一聲「雪莉」，貓孫女馬上喵喵叫回應，有一天先生打開房門對她說：「我要睡午覺了，你要不要進來？」雪莉立刻奔向房間，實在太有趣了。

平常先生喜歡唱歌給雪莉聽，最常唱的歌：「炒蘿蔔炒蘿蔔，切切切，包餃子包餃子，捏捏捏，撒隆帕斯撒隆帕斯，貼貼貼。」雪莉會睜著大眼睛看著先生表演。

每當早上小鳥吱吱叫來陽台報到，先生會對她說：「雪莉趕快去看小鳥」，為了讓雪莉能常看到小鳥，先生三不五時去陽台撒小米，看著雪莉像個勇士匍匐前進，認真看小鳥的可愛模樣，先生嚴肅的臉即刻變成笑臉。

有了雪莉溫馨陪伴，帶給先生快樂的退休生活。先生快樂我也很快樂。

小鳥 朋友 貓咪

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