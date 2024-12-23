聽新聞
0:00 / 0:00

症狀類似腸胃病 「賈伯斯病」難察覺

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
醫師張雁翔指出，神經內分泌腫瘤可能發生在全身各部位，以腸胃道最多。圖／123RF
醫師張雁翔指出，神經內分泌腫瘤可能發生在全身各部位，以腸胃道最多。圖／123RF

蘋果創辦人賈伯斯因胰臟癌併發肝轉移而死亡，他罹患的是長在胰臟的神經內分泌腫瘤（Neuroendocrine tumors，NET），因此這疾病被稱為「賈伯斯病」。高雄長庚醫院血液腫瘤科主任陳彥仰表示，神經內分泌腫瘤最常見於腸胃道、胰臟、肺，因症狀類似腸胃病或一般內科疾病，民眾難以察覺。

神經內分泌腫瘤屬於罕見的癌症，陳彥仰說，近年隨著醫學診斷技術進步，台灣每年新增約1400位患者，自1996年以來更是顯著增加，從平均每10萬人0.244例增至2015年的3.162例，成長約13倍。患者以40至60歲族群居多，比一般癌症的年齡還要輕一些，罹病原因跟家族史、遺傳、帶有特定基因突變相關。

容易錯過黃金治療期

高雄長庚醫院核子醫學部講師級主治醫師張雁翔表示，神經內分泌腫瘤過去又稱「類癌」，因為細胞型態無法由單純的病理切片判斷是良性或惡性，外表看起很「和善」，以為沒有侵襲性。神經內分泌腫瘤有癌化、惡性的傾向，雖然生長速度緩慢，但等到發生轉移或出現癌症症狀時，通常為時已晚，錯過黃金治療期。

張雁翔指出，神經內分泌腫瘤可能發生在全身各部位，以腸胃道最多，其次為肺部，再來是胰臟，也可能長在腎臟、乳房、子宮、口腔、甲狀腺等部位，因較常發生在消化及呼吸系統，所以會產生咳嗽、氣喘、腹瀉、腹痛及臉紅、盜汗、熱潮紅等症狀，有些女性會以為是更年期到了，而忽略身體發出的警訊。

近6成透過健檢發現

神經內分泌腫瘤的病情變化多端、診治不易，從診斷到治療，需要跨科別的團隊合作，包括腸胃科、內分泌科、腫瘤科、放射科、病理科等，共同討論出最適合的治療選擇。張雁翔表示，醫療方式包括手術、化療、標靶治療、精準放射標靶療法等，新型療法可針對特定癌細胞發揮治療效果，延長患者存活率。

陳彥仰提醒，神經內分泌腫瘤發生率逐年上升，早期發現對於治療效果至關重要，有近6成的病患是透過健康檢查發現罹患神經內分泌腫瘤，民眾若出現腸胃道或胰臟相關的症狀，應留意並盡速就醫。局部性未轉移的神經內分泌瘤，及早手術切除，五年存活率可達60%到90%。

患者 癌症 腫瘤

延伸閱讀

「賈伯斯病」20年成長13倍 患者較年輕以40至60歲居多

解析服務業下一波投資浪潮

為何放屁次數比平常更多？專家揭飲食之外5個鮮為人知的原因

半年前突見1症狀…女一查已是癌末！醫生嘆「警示」被忽視

相關新聞

台鐵公司化周年 事故不減反增

今年元旦台鐵公司掛牌成立，欲解決人力不足、票價是否調整和安全文化落實三大挑戰；公司化將滿周年，問題沒有解決，還頻出差錯。...

公司化成效差 學者：台鐵還想當巨嬰

台鐵公司化即將滿周年，但交通學者直言，原預期公司化並逐步朝民營化的台鐵，如今仍是交通部羽翼下的巨嬰，認為台鐵應脫離中央呵...

冷眼集／改制換湯不換藥 台鐵何時轉骨

前總統蔡英文在太魯閣號事故後宣示改革台鐵，要讓民眾有一條安全回家的路，台鐵公司化即將滿周年，人力缺口、安全管理、票價調漲...

症狀類似腸胃病 「賈伯斯病」難察覺

蘋果創辦人賈伯斯因胰臟癌併發肝轉移而死亡，他罹患的是長在胰臟的神經內分泌腫瘤（Neuroendocrine tumors...

健康主題館／心絞痛就醫 驚見血管鈣化

70歲的王先生（化名）罹患糖尿病，還有高血壓，半年前因心絞痛就醫，檢查發現心臟的三條血管都需要心導管介入治療；其中左前降...

天冷凍未條…麻油雞、薑母鴨吃下肚 醫：長輩多吃易增心血管負擔

冷氣團發威，全台發出低溫特報，老人家冷到受不了，拼命進補養身，認為藥膳能補氣養血、祛寒保暖。三軍總醫院汀州院區院長謝嘉娟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。