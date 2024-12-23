聽新聞
0:00 / 0:00

全台今濕冷 周三耶誕回溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
受大陸冷氣團影響，加上南方水氣北移今天全台各地濕冷，周三耶誕節溫度回升。本報資料照片
受大陸冷氣團影響，加上南方水氣北移今天全台各地濕冷，周三耶誕節溫度回升。本報資料照片

受到大陸冷氣團影響，加上南方水氣北移，今天全台各地濕冷，周三耶誕節溫度回升，為本周最溫暖的時候，周四另一波冷空氣增強，周六、周日為最冷時候，預估台北低溫下探十四度。

中央氣象署預報員林定宜說，今天至明上半天，低溫加上與水氣配合下，三千公尺以上高山有機會出現結冰、霧淞或降雪，除北部溫度略為回升，其他地區溫度並不高，主要是雲多且有下雨的關係，感受濕冷。

周三耶誕節各地溫暖，是未來一周天氣相對穩定且最暖和的一天；林定宜表示，周四起東北季風開始增強，周五還有冷空氣遞補下來，不排除增強為大陸冷氣團等級，影響時間將持續到周日，北部、東北部整天偏冷，但預報時間較久，仍有不確定性，溫度還可能有變化。

林定宜說，這波冷氣團影響最明顯的時間落在周六、周日，預估台北出現十四點四度以下低溫。

低溫 冷氣團

延伸閱讀

準帕布颱風將生成水氣抵達 粉專：明後天中南部很有冬天感覺

熱帶低壓生成！24小時內恐成帕布颱風 氣象署曝影響

氣象署：明天全台有雨濕冷 3千公尺高山可能下雪

今晚低溫11度！5高山有望降雪 周六第2波冷氣團接力「這天」最冷

相關新聞

台鐵公司化周年 事故不減反增

今年元旦台鐵公司掛牌成立，欲解決人力不足、票價是否調整和安全文化落實三大挑戰；公司化將滿周年，問題沒有解決，還頻出差錯。...

公司化成效差 學者：台鐵還想當巨嬰

台鐵公司化即將滿周年，但交通學者直言，原預期公司化並逐步朝民營化的台鐵，如今仍是交通部羽翼下的巨嬰，認為台鐵應脫離中央呵...

冷眼集／改制換湯不換藥 台鐵何時轉骨

前總統蔡英文在太魯閣號事故後宣示改革台鐵，要讓民眾有一條安全回家的路，台鐵公司化即將滿周年，人力缺口、安全管理、票價調漲...

症狀類似腸胃病 「賈伯斯病」難察覺

蘋果創辦人賈伯斯因胰臟癌併發肝轉移而死亡，他罹患的是長在胰臟的神經內分泌腫瘤（Neuroendocrine tumors...

健康主題館／心絞痛就醫 驚見血管鈣化

70歲的王先生（化名）罹患糖尿病，還有高血壓，半年前因心絞痛就醫，檢查發現心臟的三條血管都需要心導管介入治療；其中左前降...

天冷凍未條…麻油雞、薑母鴨吃下肚 醫：長輩多吃易增心血管負擔

冷氣團發威，全台發出低溫特報，老人家冷到受不了，拼命進補養身，認為藥膳能補氣養血、祛寒保暖。三軍總醫院汀州院區院長謝嘉娟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。