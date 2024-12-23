全台今濕冷 周三耶誕回溫

受到大陸冷氣團影響，加上南方水氣北移，今天全台各地濕冷，周三耶誕節溫度回升，為本周最溫暖的時候，周四另一波冷空氣增強，周六、周日為最冷時候，預估台北低溫下探十四度。

中央氣象署預報員林定宜說，今天至明上半天，低溫加上與水氣配合下，三千公尺以上高山有機會出現結冰、霧淞或降雪，除北部溫度略為回升，其他地區溫度並不高，主要是雲多且有下雨的關係，感受濕冷。

周三耶誕節各地溫暖，是未來一周天氣相對穩定且最暖和的一天；林定宜表示，周四起東北季風開始增強，周五還有冷空氣遞補下來，不排除增強為大陸冷氣團等級，影響時間將持續到周日，北部、東北部整天偏冷，但預報時間較久，仍有不確定性，溫度還可能有變化。

林定宜說，這波冷氣團影響最明顯的時間落在周六、周日，預估台北出現十四點四度以下低溫。