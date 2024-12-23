冷眼集／改制換湯不換藥 台鐵何時轉骨

前總統蔡英文在太魯閣號事故後宣示改革台鐵，要讓民眾有一條安全回家的路，台鐵公司化即將滿周年，人力缺口、安全管理、票價調漲等三大挑戰，一個都沒做到，唯一有感就是董事長、總經理加薪百分之四十，公司化換湯不換藥，台鐵永遠難轉骨。

今年元旦，台北車站東二門風光將「國營台鐵公司」掛在門楣，正式改制，但一年過去，門面翻新，卻感受不到台鐵實質改革力，低級錯誤倒是不斷發生。

人力缺口、薪資結構、票價調漲問題，經歷幾次抗爭，好不容易政院核定台鐵新進從業人員調薪案，台鐵新進從業人員起薪上看三點六萬元，但這仍是眾國營企業中薪資待遇最差，至於票價調漲，至今仍是凍漲，未來能不能調整，依舊是個問號。

另外，台鐵公司化後，在組織人力方面設立北、中、南、東各營運處，並將營運安全處、專案工程處等改制為正式單位，原意是讓各營運處能針對其人力有更好管理，但卻變成最偏遠、最需人力的東區營運處嚴重缺額，導致該單位員工平均一天工作十五小時，而身為負責台鐵營運安全的營運安全處也超工時，根本將員工健康及乘客安全視為無物。

六年前普悠瑪列車翻車事故，造成十八人死亡，二百多人輕重傷，三年前太魯閣號事故，釀四十九死二百多人傷，每次事故，讓民眾有一條安全回家的路，政府喊得震天價響，公司改制及文化機制的建立，雖不是短時間能立竿見影，但台鐵公司若只是改個名，換湯不換藥，永遠難轉骨，又怎麼對得起死去的冤魂？