公司化成效差 學者：台鐵還想當巨嬰

台鐵公司化即將滿周年，但交通學者直言，原預期公司化並逐步朝民營化的台鐵，如今仍是交通部羽翼下的巨嬰，認為台鐵應脫離中央呵護，以企業思維逐步經營好本業。

台大先進公共運輸研究中心主任張學孔指出，台鐵公司化後預期應有四大優點，政府監管及企業營運分離、公司資產開發更有自主力、引進更多鐵路人才、異業結盟彈性增加。但除了台鐵便當賣得愈來愈好，台鐵公司化一年充其量也只是職稱改變，董總加薪、口號變多，但實際組織架構及文化依然停滯不前，甚至更加腐敗。

淡江大學運輸管理系退休教授張勝雄批評，台鐵公司化仍強調「國營」，顯示台鐵就是不想脫離政府羽翼，想繼續當巨嬰，他認為政府放手不干預最重要，像票價漲價與否，應由台鐵思考乘客接受程度及競爭對手票價，學習以企業思維來決定，而不是持續用公家機關思維以成本來考量。

張勝雄說，台鐵每次遇到事故就訂定一個ＳＯＰ，但訂定ＳＯＰ只是一種表層解決，基層人員根本無法認同及執行，導致還是出現疏失，需要檢討人員訓練及員工人數是否足夠。

消基會交通委員會召集人李克聰說，以為公司化後可逐步解決人力、票價等問題，後來發現比預期困難，加上很多經驗豐富的人退休，反造成人力失衡，政府在補助機制上應給予薪資彈性，藉此找到更適合的人。

成大交通管理科學系教授鄭永祥認為，台鐵日運量六十多萬乘客，需加強與乘客的溝通，不能再以「衙門方式」來經營，建議可參考高鐵會員制作法，透過搭乘累積點數，換取便當或其他台鐵商品作為搭乘台鐵誘因。