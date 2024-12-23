傳統治療艱辛、新療法太貴 藍領病友兩難

「這些病患多是藍領、一家之主，罹癌後常被迫提早退休、收入銳減！」社團法人台灣全癌症病友連線秘書長齊秀惠觀察到，不少膀胱癌、泌尿道上皮癌等病患為勞工朋友，也常是家庭支柱，多需手術，由於術後常產生頻尿、漏尿，部分病患情況嚴重到需要裝尿袋，導致行動不便，或因難堪而減少社交，甚或退出職場。

近年來，膀胱癌、泌尿道上皮癌治療雖有突破性發展，國際治療指引建議採免疫療法、免疫療法加化療或標靶治療等幫助控制病情、提升生活品質，但多數病患因不符健保給付條件或因經濟負擔不起而無法使用這些新藥。

癌症希望基金會研究發展部組長李芸婷也發現，像食道癌病患中，不少也是藍領、勞工族群，這群病患，也面對和膀胱癌、泌尿道上皮癌病患類似的困境，加上發現時多半已是晚期、死亡率較高，且近五年僅有一項新藥納入健保，除了手術，其他治療多為化療，而多項化療藥物也未被納入健保，新一代免疫藥物又僅給付第二線，由於食道癌病患多為經濟弱勢，食道切除手術與化療使病人更為虛弱、生活品質更差。

台灣癌症基金會執行長張文震認為，對於肺癌治療，除了標靶藥物的使用，免疫治療等也是一大缺口，免疫治療可用於「早期干預、晚期支持」，不過目前病患還是需要「健保擴大給付」、「降低復發風險」等政策、臨床醫療策略的支持，才能達到治療目標。

智慧病人領袖學院院長蒲若芳、齊秀惠也期待，未來各醫學會除了推出國內治療指引，也可比照「美國國家癌症資訊網」（NCCN）作法，用淺顯易懂語彙推出「病人治療指引」，讓病患、病患家人可以更理解各項醫療專業考量、治療策略，以做出更適合決定。