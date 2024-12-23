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特公盟籲給青少年挑戰性遊具

聯合報／ 記者劉懿萱邱瑞杰／連線報導
還我特色公園行動聯盟（特公盟）憂心，社會氛圍對青少年不夠友善，缺乏適合12至18歲兒少使用的公園。圖為桃園第一河濱公園的設施，小朋友享受有挑戰性的遊具。圖／特公盟提供
還我特色公園行動聯盟（特公盟）憂心，社會氛圍對青少年不夠友善，缺乏適合12至18歲兒少使用的公園。圖為桃園第一河濱公園的設施，小朋友享受有挑戰性的遊具。圖／特公盟提供

時下青少年心理健康問題愈來愈複雜，還我特色公園行動聯盟（特公盟）憂心，社會對青少年不夠友善，公園缺乏適合12至18歲兒少使用的挑戰性設施。諮商心理師說，12至18歲是成長分水嶺，這階段面臨課業、人際關係等課題，身心疾病好發在這時期，青少年需要玩的空間，也有玩的權利。

新北有1000多座公園，市府表示，近年積極翻修老舊公園，朝0至99歲全齡化共融式公園整修，青少年偏好籃球，將蓋天幕提升使用率，另在林口設計滑板公園。

新工處表示，對腹地較大的公園將設置籃球場、足球場，滑板運動已列入奧運比賽項目，新工處與體育局、地方協會合作，在林口工一工業區內的田仔尾公園設置滑板場，力拚農曆年前開放。

另，基隆7個行政區普設室內兒童樂園目標日前達陣，市長謝國樑指下一步將針對7至12歲、13至18歲兒少擴展適齡據點和設施。

基隆兒少處長林麗蟬說，安樂區行政大樓10樓的青少年福利服務中心，預計明年下半年開幕，室內兒童樂園專為6歲以下打造，市府有培訓12至18歲「遊戲工作者」，在閒置的里鄰公園用自製玩具帶活動，國高中生愛運動、活力更強，闢建或改善風雨球場是未來重點。

2個孩子都讀國中的孫姓家長說，孩子到小學高年級就不愛去特色公園，女兒酷愛羽球，國民運動中心、暖西國小羽球場，假日難借場地，建議打造更多適合青少年的運動設施。

特公盟秘書長潘汝璧表示，政府推動育兒政策時，不能忽視「遊戲」是每個孩子基本權利，從幼兒到青少年（0至18歲）都需要適合的遊戲空間，青少年不見得是不願意去戶外，而是適合他們的公共空間太少，讓他們只能選擇3C紓壓，公部門規畫公園時，應適度設置有挑戰性設施。

基隆 運動

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