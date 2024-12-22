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天冷吃鍋當心熱量超標 中醫師籲自製「這款茶飲」解油膩

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
衛福部國健署指出，民眾去吃到飽火鍋店用餐時，常會無意間吃進超過60公斤成人一天建議攝取的熱量。示意圖。聯合報系資料照
衛福部國健署指出，民眾去吃到飽火鍋店用餐時，常會無意間吃進超過60公斤成人一天建議攝取的熱量。示意圖。聯合報系資料照

天氣愈來愈冷，各式各樣的熱食讓民眾驅寒暖胃。衛福部國健署指出，民眾去吃到飽火鍋店用餐時，常會無意間吃進超過60公斤成人一天建議攝取的熱量，且店家所提供的含糖飲料、冰淇淋、甜食等點心還可能增加慢性病風險。執業中醫師余雅雯表示，可自製去油解膩的消水腫中藥茶飲，替代高糖飲料。

衛福部國健署指出，60公斤正常體重成人每天建議攝取熱量為1800大卡，但於吃到飽火鍋店用餐時，常會無意間吃進超過2500大卡的熱量，及過多的脂肪及鈉，若經常食用，可能導致肥胖、心血管疾病及相關併發症，如高血壓、動脈硬化、腦中風、狹心症及心肌梗塞等。

國健署提醒，即使偶爾食用，也需慎選火鍋食材及沾醬，並注意食用的份量，更應避免攝取火鍋店所提供的含糖飲料、冰淇淋、甜食點心等，除了容易引起蛀牙，還可能增加罹患糖尿病、血脂異常等代謝性疾病、甚至是癌症的風險。

中醫師余雅雯在臉書表示，寒冷的秋冬季節，民眾聚餐時會選擇吃火鍋，但往往忽視食材的隱藏熱量，尤其是吃到飽火鍋店，一頓餐就可能熱量超標，且餐桌上總是少不了各式各樣的含糖飲料，對身體健康帶來隱憂。為了減少民眾吃火鍋時攝取的熱量，她建議自製去油解膩消水腫中藥茶飲，有助於消除油膩感，也能緩解吃火鍋後的脹氣或水腫。

●去油解膩消水腫中藥茶飲

1.材料：

荷葉半張

山楂2錢（約7.5克）

決明子1錢（約3.75 克）

2.製作方法：

將荷葉、山楂、決明子放入500cc的沸水悶燒罐中，浸泡10分鐘即可飲用。

中藥 火鍋

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