英熙娃娃、張惠妹攻蛋吸逾萬人朝聖 台大醫示警三大疫情恐升

「魷魚遊戲2」將在12月26日於Netflix上線，並於昨天晚間6時在高雄流行音樂中心舉辦「英熙」娃娃點燈儀式，吸引11萬人前往朝聖，目前又正值聖誕節前夕、張惠妹大巨蛋演唱會等，各地大型活動多，台大醫師憂心，流感病毒、新冠病毒及腦膜炎球菌等疫情將有可能爆發。衛福部疾管署呼籲，民眾前往大型活動應戴口罩、並盡速接種流感及新冠疫苗。

台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民說，冬季天冷病毒十分活躍，近期大型活動多，各類經飛沫傳播的流行疾病疫情都可能爆發及蔓延，特別要注意新冠病毒此時會不會變異，如現在美國流行的新冠病毒變異株XEC，就可能是在歐洲盃足球賽，或也有人認為是在法國巴黎奧運時，透過大量的人潮聚集、傳播而產生突變，增加染疫危險性。

黃立民指出，流感病毒、新冠病毒及腦膜炎球菌為三大需要擔心的疾病，因此類病毒、細菌菌容易在密集場合、人群長時間接觸下擴散、傳播，如果不戴口罩，就會增加染疫風險，其中腦膜炎球菌於年輕人帶菌率高，很容易傳播，建議主辦單位辦活動時，於室內空調應增加換氣，戶外則可以利用電扇增加通風，以避免疫情擴散，而現在正值冬天，也強烈建議施打流感及新冠疫苗。

衛福部疾管署發言人曾淑慧說，新冠疫情目前維持平穩，還很難說何時會出現下一波疫情，但流感疫情則是緩步上升，預估至12月下旬開始，流感疫情會進入流行期，將有一波上升趨勢，疾管署會隨時進行監測、觀察，特別是近期天氣寒冷，必須多加注意疫情變化，不過，現在民眾多有自我防疫意識，人潮多的時候就會自行戴口罩，因此，目前疫情仍處於微幅上升。

曾淑慧說，周休二日，民眾外出機會增加，戶外人潮擁擠，為避免感染流感、新冠，呼籲民眾盡快接種新冠及流感疫苗，明年一月一日開始，流感疫苗為開放全民公費施打，提醒有呼吸道症狀等身體不適，應避免到公共場所，而到人潮擁擠的地方應要戴口罩。