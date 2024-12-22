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天冷凍未條…麻油雞、薑母鴨吃下肚 醫：長輩多吃易增心血管負擔

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
民眾喜愛天冷進補麻油雞、薑母鴨，醫師提醒醫，老人家多吃易增加心血管負擔。本報資料照片
民眾喜愛天冷進補麻油雞、薑母鴨，醫師提醒醫，老人家多吃易增加心血管負擔。本報資料照片

冷氣團發威，全台發出低溫特報，老人家冷到受不了，拼命進補養身，認為藥膳能補氣養血、祛寒保暖。三軍總醫院汀州院區院長謝嘉娟表示，高齡族群一到了冬天，三高數值都衝很高，除了用藥不規律，還有喜愛吃「燉補」鍋物，濃郁湯頭隱藏了高鈉、高油、高熱量危機，易增加心血管負擔。

薑母鴨、羊肉爐、麻油雞被稱為「冬天進補三寶」，謝嘉娟說，這些食物雖然使用多種中藥材，但有些食材綜合起來，吃多容易燥熱上火，造成身體不適。再加上鍋底要先用麻油煸薑，添加太多酒，也會造成熱量攝取過多，囤積的脂肪成為心腦血管病、身體發炎的推手。

謝嘉娟提醒，藥膳鍋物可能會加了人蔘、當歸、生薑等藥材，容易與西藥產生交互作用，例如抗凝血藥物或阿斯匹林等，反而會增加出血風險。俗諺說：「冬令進補，開春打虎」，謝嘉娟提醒，只要遵守少鹽、少油、少糖的「慢性病飲食原則」即可，不需要特別進補，補過頭反而傷身。

近年來，得舒飲食、地中海飲食漸夯，有助於保護心血管健康。謝嘉娟指出，得舒飲食能降血壓，地中海飲食對大腦有益，不過有些長輩可能吃不慣，她建議，以國健署的「我的餐盤」為主，多吃深綠色蔬菜、全穀雜糧，搭配富含維生素C的水果，能有效提高鈣質吸收，延緩骨質疏鬆。

謝嘉娟說，鍋物湯底富含高鈉或高普林，長輩喝湯以清淡湯頭為主，另要避免辛辣食物引起胃食道逆流。天氣冷進食時，要注意身體體溫及外在環境溫度的差異，惱人的痛風與溫度息息相關，因為溫度下降容易讓尿酸結晶沉積在關節裡，誘發痛風急性發作。

謝嘉娟呼籲，務必留意四肢末梢保暖，避免血管收縮變差、局部血流減慢，尿酸沉積在關節中。若氣溫急凍，可穿上襪子睡覺，讓雙腳暖和、增加足部血液流量。適度保持足部溫暖，也能減少腳抽筋、改善足底筋膜炎，並增進睡眠品質。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

薑母鴨 長輩

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