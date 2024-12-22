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「員工取巧」釀列車1天2起衝撞 台鐵：3周修正SMS規定

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司近日辦理行車安全檢討會，針對調車標準作業程序SOP加強訓練，並要求3周內修正安全管理系統（SMS）風險預防作業等檢討，全面施行。圖／台鐵提供
台鐵公司近日辦理行車安全檢討會，針對調車標準作業程序SOP加強訓練，並要求3周內修正安全管理系統（SMS）風險預防作業等檢討，全面施行。圖／台鐵提供

台鐵一列EMU900型區間車19日在花蓮準備進入洗車線時，疑似因聯繫疏失，導致列車撞上電桿，車頭及駕駛室毀損。台鐵公司近日辦理行車安全檢討會，針對調車標準作業程序SOP加強訓練，並要求3周內修正安全管理系統（SMS）風險預防作業等檢討，全面施行。

台鐵一列EMU3000型新自強號19日上午在潮州基地檢修時，因撞到止衝擋導致車頭受損；不料，同日下午，一列EMU900型區間車在花蓮準備進入洗車線時，疑似因聯繫疏失，導致列車撞上電桿，車頭及駕駛室毀損。

台鐵公司昨（21日）上午於針對公司第4季發生的19日花蓮機務段洗車線的調車事故，及1件指揮調車的車長未依章監看調車工聯掛，擅自移動車輛的虛驚事件，進行檢討，由董事長杜微親自主持，副總經理劉雙火、運安處副處長呂光強，以及北中南東4個分區營運處處長、副處長、安全科等單位主管均列席與會。

台鐵表示，會議決議嚴格要求調車班出勤人數符合規定，像是定例調車為號控人員1人，以號誌和司機員聯繫，或是一般平面場站摘掛調車為調車司事、轉轍工、調車工3人等，另還有出動調車前的勤前教育，明確律定編組車型長度、進入路線長度、停車再開地點、推進運轉時車輛前端需派員引導，以及調車人員間號訊聯繫的標準方式。

劉雙火強調，行控調車人員不可養成錯誤取巧不安全的習慣，各單位（主管）要落實日常及不定期考核，另調車標準作業程序SOP有全面加強訓練的必要，請運安處督導各區1周內提報考核方式、3周內修正安全管理系統內風險預防作業規定，全面據以施行。

會後各級主管即赴19日蓮機務段發生調車事故的洗車線，現場進行改善研究。杜微表示，調車作業涉及運、機、場站、洗車各單位，全員務必遵循SOP規定，「確認、再確認、再三確認」，「聯繫、再聯繫、再三聯繫」，才能確保行車安全。

台鐵公司近日辦理行車安全檢討會，針對調車標準作業程序SOP加強訓練，並要求3周內修正安全管理系統（SMS）風險預防作業等檢討，全面施行。圖／台鐵提供
台鐵公司近日辦理行車安全檢討會，針對調車標準作業程序SOP加強訓練，並要求3周內修正安全管理系統（SMS）風險預防作業等檢討，全面施行。圖／台鐵提供
台鐵公司近日辦理行車安全檢討會，針對調車標準作業程序SOP加強訓練，並要求3周內修正安全管理系統（SMS）風險預防作業等檢討，全面施行。圖／台鐵提供
台鐵公司近日辦理行車安全檢討會，針對調車標準作業程序SOP加強訓練，並要求3周內修正安全管理系統（SMS）風險預防作業等檢討，全面施行。圖／台鐵提供

台鐵

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