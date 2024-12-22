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明全台濕冷！把握聖誕節好天氣 周四迎冷空氣「低溫14度」最冷時刻曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天持續寒冷，加上南方水氣北移，全台各地濕冷，明天至後天3000公尺以上高山可能降雪。圖為台北中山捷運站周邊商圈，民眾外出逛街。記者林伯東／攝影
明天持續寒冷，加上南方水氣北移，全台各地濕冷，明天至後天3000公尺以上高山可能降雪。圖為台北中山捷運站周邊商圈，民眾外出逛街。記者林伯東／攝影

明天持續寒冷，加上南方水氣北移，全台各地濕冷，3000公尺以上高山可能降雪，中央氣象署預報員林定宜表示，明天北東低溫13至18度，周三聖誕節溫度回升，為本周最溫暖的時候，周四再有另一波冷空氣增強，周六、周日為最冷時候，預估台北低溫下探14度。

林定宜說，明天（23日）持續受到大陸冷氣團影響，北部、東北部偏冷，其他地區早晚也冷，加上南方水氣北移，全台各地濕冷，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭山區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。

周二白天（24日）水氣仍多，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，新竹以南、東南部有零星降雨，晚上之後，桃園以南則轉為多雲天氣；周三（25日）耶誕節當天，僅供半部有零星短暫雨。

林定宜表示，明天至後天上半天若低溫加上與水氣配合之下，3000公尺以上高山有機會出現結冰、霧淞或降雪；周三、周四清晨苗栗至高雄，易有局部霧或低雲，影響能見度，行車需注意。

溫度方面，林定宜指出，明天北東溫度約13至18度，中部12至19度、南部14至20度，東部15至20度，東南部16至21度，除北部溫度略為回升，其他地區溫度並不高，主要是雲多且有下雨的關係，感受濕冷。

周二冷氣團減弱，周三耶誕節各地溫暖，是未來1周天氣相對穩定且最暖和的一天；林定宜表示，周四（26日）起東北季風開始增強，周五（27日）還有冷空氣遞補下來，不排除增強為大陸冷氣團等級，影響時間將持續到周日（29日），北部、東北部整天偏冷，但預報時間較久，仍有不確定性，溫度還可能有變化。

林定宜說，這波冷氣團影響最明顯的時間落在周六、周日（28、29日），預估台北出現14.4度以下低溫；至於12月30、31日跨年，目前預測各地多雲到晴，氣溫可能較暖，但預報時間超過1周，還需持續密切觀察。

另外，針對南海的熱帶性低氣壓TD30，林定宜表示，TD30今下午2時位在太平島南方海面，距離鵝鑾鼻南南西約1350公里，離台灣遙遠，預計未來朝越南南部方向前進，有發展為輕颱「帕布」的趨勢，對台灣天氣沒有直接影響，但其外圍水氣也供應給南方雲系，因此帶來間接的水氣。

低溫 冷氣團 聖誕節

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