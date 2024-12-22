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1天2起調車衝撞 台鐵：員工取巧造成、不可原諒

中央社／ 台北22日電
台鐵一列EMU900型區間車19日在花蓮火車站進行洗車作業時，不慎撞上止衝擋與電桿，造成車頭受損。圖／民眾提供
台鐵一列EMU900型區間車19日在花蓮火車站進行洗車作業時，不慎撞上止衝擋與電桿，造成車頭受損。圖／民眾提供

台鐵19日分別在屏東潮州基地及花蓮站機務段內，發生2起調車不慎使車頭受損事件，台鐵發現都是員工取巧，未按標準作業造成，不可原諒，昨天開檢討會，要求加強訓練及考核。

台鐵今天發布新聞稿，昨天在花蓮機務段辦理行車安全檢討會，特別檢討19日2起調車虛驚事件，由董事長杜微主持，相關部門主管全部列席。

台鐵發現，這2起調車事件都不該發生，卻因調車引導人員取巧提早下車而造成錯誤，會議決議，嚴格要求調車班出勤人數須符合規定、落實出動調車前的勤前教育，明確律定編組車型長度、進入路線長度、停車再開地點、推進運轉時車輛前端需派員引導及調車人員間聯繫標準方式。

台鐵表示，將要求行控調車人員不可養成錯誤取巧不安全的習慣，各單位主管要落實日常及不定期考核，同時加強調車標準作業程序SOP。

台鐵要求運安處督導北、中、南、東各區一週內提報考核方式，三週內修正安全管理系統內風險預防作業規定。

19日上午，台鐵潮州基地乙調車機將一列EMU3000新自強號推進整備線，要進行例行檢修時，列車撞上止衝擋，車頭鼻頭蓋破損；下午一列EMU900區間車進入花蓮站機務段內洗車線時，也撞上止衝擋，車頭前端受損及車軸出軌。

台鐵 杜微 自強號

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