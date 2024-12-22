快訊

不是三星董座李在鎔！美國大選後 搶頭香見到川普的南韓企業家是他

言行曾受啟迪 管中閔悼東引前指揮官謝久：好學精神自愧不如

阿妹唱「三天三夜」大巨蛋周邊震動…禁止歌迷跳動？北市府給答案了

檳榔專法規範銷售 30多年大盤商嘆：紅唇族萎縮生計雪上加霜

中央社／ 屏東縣22日電

衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，禁止嚼用對象及場所等。檳榔大盤商認紅唇族已萎縮，應讓檳榔業自然消退就好；檳榔農戶直言，限制多，對種植者生計雪上加霜。

「檳榔健康危害防制法」草案，明訂禁止嚼用檳榔場所，更禁止未成年人及孕婦嚼用，同時規定檳榔業者營業須向主管機關登錄，販賣檳榔及其原料應符合衛生安全及品質標準等；隨專法預告，恐也影響相關產業。

屏東宋姓檳榔種植者今天告訴中央社記者，自己種植檳榔面積約3甲，每年收成產量的收入，也只能提供全家1年生活費，也沒有拿政府半毛錢補助，專法未來上路後限制那麼多，對於生計無疑雪上加霜。

宋姓檳榔種植者說，政府雖有鼓勵轉種可可、百香果等農作，但不見配套措施，也沒有完整產業鏈，輕易全面轉種恐太冒險；但考量未來專法實施後，嚼用的人會越來越少，下一步採檳榔園下雜種半日照的果樹來因應，像是香蕉、黃金果等。

嘉義縣檳榔大盤商莊信宗種植檳榔30多年，他發現紅唇族漸漸萎縮，且人口老化、檳榔樹過高等原因，許多檳榔園已棄收，市場呈現供過於求。

莊信宗說，由於紅唇族給人觀感不佳，現在年輕人幾乎不吃檳榔，紅脣族以基層勞工居多；政府現在設立專法本意是好的，但應順其自然，讓檳榔業漸漸消退。

吃檳榔50多年的蔡姓男子說，政府為了人民健康而將檳榔納管是好事，站在醫學防治來講，從源頭管理，守護人民健康。

蔡姓男子指出，早期檳榔是社交工具，好像沒有吃就跟不上潮流，曾經一口檳榔新台幣20元，可是通貨膨脹之下，檳榔價格沒漲反跌，現在以一包100元來講，裡面約有10顆。

檳榔

延伸閱讀

檳榔專法草案預告兒少孕婦禁吃 擬原民文化不受限

檳榔專法限制銷售 南投「雙冬檳榔」擔心成絕響

檳榔專法較寬鬆 民團籲禁檳比照禁菸20歲再放行

獨／檳榔專法草案出爐 4重點：販賣需核准、孕婦兒少禁食

相關新聞

明全台濕冷！把握聖誕節好天氣 周四迎冷空氣「低溫14度」最冷時刻曝

明天持續寒冷，加上南方水氣北移，全台各地濕冷，3000公尺以上高山可能降雪，中央氣象署預報員林定宜表示，明天北東低溫13...

冷氣團發威！4縣市發布低溫特報 急凍10度一路冷到明早

大陸，中央氣象署今下午5時52分，針對4縣市發布低溫特報，局部地區持續10度左右或以下低溫，影響區域包含新北市...

熱帶低壓生成！24小時內恐成帕布颱風 氣象署曝影響

又有熱帶性低氣壓生成，中央氣象署預報員林定宜上午指出，該熱帶性低氣壓未來24小時內有發展為輕度颱風「帕布」趨勢，未來路徑...

台北101跨年煙火以棒球之奪冠為主軸 賈永婕粉專搶先曝光

距離跨年僅剩9日，眾所期待的台北101跨年煙火終於以動畫形式，在董事長賈永婕的粉絲專頁上搶先曝光，搭配皇后樂團的「We ...

準帕布颱風將生成水氣抵達 粉專：明後天中南部很有冬天感覺

氣象署上午8時發布熱帶性低氣壓TD30生成，中央氣象署預報員林定宜上午指出，熱帶性低氣壓未來24小時內有發展為輕度颱風「...

1天2起調車衝撞 台鐵：員工取巧造成、不可原諒

台鐵19日分別在屏東潮州基地及花蓮站機務段內，發生2起調車不慎使車頭受損事件，台鐵發現都是員工取巧，未按標準作業造成，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。