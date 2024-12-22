檳榔專法規範銷售 30多年大盤商嘆：紅唇族萎縮生計雪上加霜

衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，禁止嚼用對象及場所等。檳榔大盤商認紅唇族已萎縮，應讓檳榔業自然消退就好；檳榔農戶直言，限制多，對種植者生計雪上加霜。

「檳榔健康危害防制法」草案，明訂禁止嚼用檳榔場所，更禁止未成年人及孕婦嚼用，同時規定檳榔業者營業須向主管機關登錄，販賣檳榔及其原料應符合衛生安全及品質標準等；隨專法預告，恐也影響相關產業。

屏東宋姓檳榔種植者今天告訴中央社記者，自己種植檳榔面積約3甲，每年收成產量的收入，也只能提供全家1年生活費，也沒有拿政府半毛錢補助，專法未來上路後限制那麼多，對於生計無疑雪上加霜。

宋姓檳榔種植者說，政府雖有鼓勵轉種可可、百香果等農作，但不見配套措施，也沒有完整產業鏈，輕易全面轉種恐太冒險；但考量未來專法實施後，嚼用的人會越來越少，下一步採檳榔園下雜種半日照的果樹來因應，像是香蕉、黃金果等。

嘉義縣檳榔大盤商莊信宗種植檳榔30多年，他發現紅唇族漸漸萎縮，且人口老化、檳榔樹過高等原因，許多檳榔園已棄收，市場呈現供過於求。

莊信宗說，由於紅唇族給人觀感不佳，現在年輕人幾乎不吃檳榔，紅脣族以基層勞工居多；政府現在設立專法本意是好的，但應順其自然，讓檳榔業漸漸消退。

吃檳榔50多年的蔡姓男子說，政府為了人民健康而將檳榔納管是好事，站在醫學防治來講，從源頭管理，守護人民健康。

蔡姓男子指出，早期檳榔是社交工具，好像沒有吃就跟不上潮流，曾經一口檳榔新台幣20元，可是通貨膨脹之下，檳榔價格沒漲反跌，現在以一包100元來講，裡面約有10顆。