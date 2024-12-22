Netflix《魷魚遊戲》登陸高雄港 「全支付」推專區玩遊戲賺點數 指定店家消費再享15％回饋

全聯攜手Netflix超人氣原創韓劇《魷魚遊戲》第2季，打造年底最強檔期「全聯經濟魷戲」，以全支付為核心，北高串聯為影集創造最大話題。除了於台北信義區香堤大道打造限定攤位，即日起至2025年1月5日更配合「1.2.3. 高雄人」活動推出「高雄撒幣活動」，活動期間民眾須事先於全支付APP上登錄或使用全支付於高雄地區合作店家擺放的跳卡掃描QR Code登錄活動後，消費不限金額即可享筆筆15%回饋，單筆最高回饋50全點，每帳號累計最高可獲100全點。

Netflix攜手高雄市政府將《魷魚遊戲》第2季角色搬進高雄市，啟動「1.2.3. 高雄人」活動，高雄港出現「巨型英熙娃娃」、真人粉紅守衛等經典視覺元素、主題無人機燈光秀外，也特別打造全支付專屬魷戲裝置區，民眾只要使用全支付APP掃描，即可參與互動遊戲賺取魷點。

沒辦法到高雄也沒關係，即日起至2025年2月6日前只要走進全聯門市打開PX Pay/全支付，透過遊戲挑戰，每天都有贏不完的優惠券，只要2步驟就能挑戰最大獎百萬名車：使用PX Pay或全支付於全聯門市貨架區，掃描「魷戲QR Code」玩遊戲，過關就有機會抽中限量0元商品優惠條碼，一共百大品牌，通通有獎、二獎超過70萬個優惠獎項、7萬件商品免費送。福利卡友/大潤發會員使用優惠條碼購物，再抽市價超過190萬的VOLVO純電休旅車，用越多抽越多。

活動期間全支付也加碼推出2款專屬遊戲，包括全聯門市結帳區上方PX TV不定期快閃出現「魷戲QR Code」，開啟全支付掃描即可開始遊戲，過關抽總價值百萬魷點、全支付精選通路優惠等好禮；或打開全支付APP點選「金豬魷你接」活動Banner就能玩，分享IG再加碼抽萬元魷點。