女電波拉皮麻醉致死 麻醉醫籲「牛奶針」使用應管理

一名40多歲女性日前到台北市某連鎖醫美診所進行電波拉皮醫美手術，於麻醉期間突然意識不清，送醫急救無效致死。社會關注醫美麻醉安全性，台灣麻醉醫學會前理事長、林口長庚醫院麻醉部主任余黃平呼籲，衛福部應針對「牛奶針」好好管理，必須是麻醉科醫師才能使用，醫院方面也僅能用於手術室及重症加護病房患者，避免發生不幸事件。

俗稱「牛奶針」的「丙泊酚」（Propofol），又名異丙酚，曾使得流行樂天王麥克傑克森喪命，而演出「與神同行」的南韓演員河正宇也曾因非法使用異丙酚遭到起訴。異丙酚為具醫療用途的麻醉劑，屬於靜脈注射方式用於全身麻醉，因製劑外觀呈現乳白色而稱為「牛奶針」，常用於人工呼吸器病患、局部外科手術和侵入性檢查，作為鎮靜使用。

今天於台灣心臟胸腔暨血管麻醉醫學會年會暨學術研討會，余黃平受訪表示，「牛奶針」為麻醉藥物，使用得當是一款藥物，但若使用不慎，容易從原本的輕中度鎮靜、麻醉，讓患者進入重度鎮靜，麻醉時若無法維持患者呼吸、心跳、血壓，就會危及生命；這次醫美手術的不幸事件，只是冰山的一角，相信有更多的案件，其中可能是私下和解而沒有被爆出，但對患者的生命安全都是一種威脅。

一名醫師手術時若又要兼顧患者麻醉情形，這必須一心二用，無法好好把關病人安全，余黃平說，如果能好好針對「牛奶針」的使用資格、地點加以源頭管理，相信與「牛奶針」相關的不幸事件可以避免8至9成。

衛福部醫事司長劉越萍說，「牛奶針」（異丙酚）已是屬於管制類藥品進行管制，若不限於麻醉專科而是取得其他專科執照的醫師，又為何不能使用，像是嗎啡等藥品在醫院內也都能使用，因此「牛奶針」若要限縮僅有麻醉醫師才能使用，或如何管理以避免不幸事件，這都須經過討論。

立法院社福及衛環委員會上周通過臨時提案，要求衛福部針對所有涉及麻醉項目的醫美、整型等手術，研議納入麻醉規範。劉越萍說，依規定，醫美手術執行者與麻醉者不可為同一人，未來將強化麻醉訓練，並要求醫療機構落實法規，因目前最重要的問題，並非納入更多的醫療項目，而是增加落實管理。

台灣麻醉醫學會理事長程廣義說，不論是要擴大手術項目於麻醉時由麻醉醫師執行，或只能由麻醉醫師進行麻醉，如果是危險性高的藥品，其他專科醫師也應盡量不要用，這些都需要協調，或許不一定要強制使用的醫師科別，但需要透過教育課程讓外科系醫師更加了解麻醉。

「一切都是為顧及病人安全，醫美手術也不例外。」 程廣義說，一起醫美手術的醫療糾紛，破壞的是台灣醫療聲譽，將影響國際病人到台灣就醫的意願，這是不應該的。