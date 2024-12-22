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台鐵假期114年首季上路 寢台列車得再等等

中央社／ 台北22日電

鐵道慢活正夯，台鐵公司積極發展鐵道旅遊，除了觀光列車外，將在明年第1季首次推出台鐵假期，將環島路網與住宿包裝成多元化產品，未來規劃「寢台列車」再受旅遊業者注目。

台鐵公司董事長杜微在中央社專訪時提到，明年第1季將推出的台鐵假期，是將台鐵部分車位交由旅遊業者結合飯店住宿、景點旅遊，包裝成產品在平台上銷售，除了開發更多鐵道旅遊產品，也提升平日台鐵座位利用率。

若與台灣高鐵公司推出多年的高鐵假期相比，杜微認為，消費者在台鐵的選擇會更多，因為台鐵有環島路網，全台有242座車站，業者能組合包裝的產品會更多元。

台鐵觀光車隊日益龐大，先前推出環島之星，近幾年陸續以美學打造的觀光列車，受到高度關注並造成搶搭熱潮，包括：由莒光號改造提供高端餐飲的「鳴日號」；由普通車改造、主打懷舊慢活且平價的「藍皮解憂號」。

由EMU500電聯車改裝、訴求奢華輕旅行的「海風號」日前剛上路就一票難求，初期行駛苗栗到台中，明年轉移到宜蘭；另一款「山嵐號」預計明年4月營運，行駛花東縱谷間，許多民眾期待中。

「寢台列車」是定位鑽石級的觀光列車，台鐵初步評估，台鐵不但有環島路網、242座車站，還有平溪、內灣、集集支線，多處沿線有絕美海景和高山縱谷，東部的宜蘭、花蓮及台東車站，更具有出站即景點的優勢。

台鐵構思的「寢台列車」有展望景觀車廂、有臥床的客室包廂車、餐廳車廂、備餐車廂，旅客有專屬接待候車室，可享用地方特色候車餐點，列車也可針對旅客需求，專屬停留在側線，不影響主線營運。

台鐵並未如預期在今年對外招商；杜微說，「寢台列車」仍會推動，也有民間業者感興趣，未來將依照構想交由民間採購車輛、設計及銷售行程，台鐵提供路線、場站、機車、車長、駕駛及車輛維修，估計打造「寢台列車」至少要3年。

台鐵 環島 觀光列車

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