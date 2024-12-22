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台鐵公司掛牌1週年 準點率未明顯提升待改善

中央社／ 台北22日電

台鐵於今年元旦改制為國營公司，將屆滿1週年，估計列車準點率為93.5%，改制前後無明顯差異，台鐵董事長杜微說，主要原因是受天災影響，仍會努力提升，預計2033年提升到99%。

今年元旦，台灣鐵路管理局正式改制為隸屬交通部的國營台灣鐵路股份有限公司，掙脫政府機關法令束縛後，努力脫胎換骨。台鐵董事長杜微接受中央社專訪時坦言，公司仍在轉型階段，很多難題要努力克服。

台鐵台北車站的列車資訊顯示系統今年剛更新，從傳統翻牌式改為LED顯示，更清楚明亮；然而，列車準點率不符期望。

台鐵列車誤點最常遭到旅客詬病，民國101到110年這10年，台鐵列車準點率平均93.4%，在準備公司化作業期間，111年準點率為94.98%，112年95.98%。

台鐵公司原本預期公司掛牌營運第1年，列車準點率要提升到97%；杜微告訴中央社記者，今年無法達標，實際可能只達到93.5%。

杜微說，天災影響比預估的還大，是列車準點率未達標的主因。他舉例，光是因地震及餘震造成列車為確保安全，必須停駛或減速的次數就900多次，加上颱風、豪雨，準點率嚴重受影響。

不過，杜微說，台鐵仍會逐年提升列車準點率，希望在2033年，也就是公司第10年時，能夠達到99%。

普悠瑪號事故及太魯閣號事故，促使政府加速推動台鐵公司化。對於加強營運安全，杜微說，在治理體制上有很大改變，公司除了有董事會，還有專責安全的單位，也研擬了5年安全提升方案，並有風險評估、改善及落實考核，以前各行其事的運務、工務、機務、電務等業務，也開始統整。

至於台鐵仿效航空推動的安全管理系統（SMS），遭到不少員工抱怨流於形式，台鐵希望能強化對事故的預防管理，11月有2起台鐵驚險事件，讓台鐵SMS受考驗。

一起是颱風過後強降雨，軌道面喪失摩擦力導致列車滑走，另一起是工程車闖紅燈，兩起事件都造成軌道面的轉轍器損壞，並差點與另一列車對撞。所幸當時行控中心及時通知處理，列車滑走未釀大禍，而闖紅燈事件，造成列車誤點達102分鐘。

列車滑走事件後，台鐵新增公司SMS風險危害因子管控及預防；工程車闖紅燈事件，台鐵檢討除了懲處之外，也立即辦理各工程維修車司機員回訓，增加實務訓練課程，並研議在既有舊工程維修車上，比照新的工程車裝設列車自動保護系統ATP。

12月19日台鐵又發生2起未載客列車分別在車站及基地內發生衝撞事故，原因都是未遵守相關規定，調車操作不當及誤判，造成車頭受損。

杜微表示，組織剛開始轉變，仍待磨合，要看到效果還需要時間；目前台鐵在教育訓練上已有很大轉變，以往很多課程需要員工要到北部集中上課，今年開始，設立北、中、南、東各區訓練所，課程教材也因應調整。

台鐵的回訓以行車人員在職訓練及行車安全訓練為主軸，屬於在職訓練溫故知新性質，訓期較短，若集中一處，不利於人力調配運用；各類專業回訓課程則由公司統一制定回訓計畫，教材內容一致，確保訓練標準化。

台鐵公司化 杜微

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