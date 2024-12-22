國小學童公園遊戲…1周不足3小時 專家：多玩能提升專注力

根據特公盟2023年調查，台灣學齡後學童「每周」在公園遊玩時間不到3小時，尤其新冠疫情及電子產品普及下，全台遲緩兒通報數近10年飆增8成。台大醫院兒科權威醫師和臨床心理師、職能治療師等專家聯手呼籲，兒童的「遊戲權」不容忽視。

台大醫院醫師呂立表示，許多家長不要讓孩子輸在起跑點，但除了學習才藝，絕對不能少玩和遊戲。各式各樣不同的公園可以啟發兒童的靈感；臨床心理師陳品皓提到，玩是孩子的超能力，也是網路世代無法取代的紅利，他指出，遊戲能幫助孩子面對挫折、建立自信，更重要的是建立深厚的人際關係。

特公盟副理事長、榮總職能治療師曾威舜表示，特公盟先前到各縣市訪問小朋友，發現孩子公園遊玩時間短，一部原因是下課時間短，有的還會被利用來補課，還有因太熱或太冷，老師建議不要去遊戲場，還有國小的遊具都比較偏低年齡，中高年級比較不喜歡去玩，還有擔心受傷等諸多原因，導致一周遊戲的時間偏少。

職能治療師OT莉莉表示，要提升孩子的專注力，其實關鍵在充分的遊戲時間，「許多家長在意提升孩子的專注力前，要先反問小孩玩得夠嗎?公園遊戲，訓練肢體的穩定度，寫字自然順利。充足的活動不僅提升專注度，更能透過全身性的運動促進整體學習能力。

曾舜傑表示，特公盟一開始推動公園改造，現在硬體有了，現在也要推廣的是，從去年開始更在乎聯合國的兒童權利公約，兒童的遊戲權非常重要，不應該因為學齡階段課業、大人的刻板印象被限制，還有遊戲平權，針對不同年齡類別，不同類別，如特殊需求孩子，身障孩子不能因為需求被受限制，還有年紀等，不應該年齡，外界因為遊戲全被限制，不管幾歲都應該保有遊戲的權益。