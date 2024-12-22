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準帕布颱風將生成水氣抵達 粉專：明後天中南部很有冬天感覺

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明天南方雲系北移水氣多，全台有雨，北部氣溫略為回升，中南部溫度下降，相當濕冷，要注意保暖。聯合報系資料照片
明天南方雲系北移水氣多，全台有雨，北部氣溫略為回升，中南部溫度下降，相當濕冷，要注意保暖。聯合報系資料照片

氣象署上午8時發布熱帶性低氣壓TD30生成，中央氣象署預報員林定宜上午指出，熱帶性低氣壓未來24小時內有發展為輕度颱風「帕布」趨勢，未來路徑往越南方向移動，對台灣天氣沒有直接影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，第26號「帕布」颱風即將形成，目前位於南海南部，將稍微增強，有機會成為第26號颱風，預計朝越南南部接近，不會侵襲台灣。

但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準帕布中高層水氣會隨著中高層氣流，於明天(23)抵達並通過台灣上空，因此明天、周二(24)全台灣都有小雨或飄雨機會。天氣稍為不穩定，同時由於冷氣團持續影響，濕冷感受會更加明顯，中、南部地區會很有冬天的感覺。

林定宜指出，明天冷空氣稍微減弱，但南方雲系北移水氣多，全台有雨，北部氣溫略為回升，中南部則溫度下降，相當濕冷，要注意保暖。

冷氣團 氣溫 颱風

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