準帕布颱風將生成水氣抵達 粉專：明後天中南部很有冬天感覺
氣象署上午8時發布熱帶性低氣壓TD30生成，中央氣象署預報員林定宜上午指出，熱帶性低氣壓未來24小時內有發展為輕度颱風「帕布」趨勢，未來路徑往越南方向移動，對台灣天氣沒有直接影響。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，第26號「帕布」颱風即將形成，目前位於南海南部，將稍微增強，有機會成為第26號颱風，預計朝越南南部接近，不會侵襲台灣。
但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準帕布中高層水氣會隨著中高層氣流，於明天(23)抵達並通過台灣上空，因此明天、周二(24)全台灣都有小雨或飄雨機會。天氣稍為不穩定，同時由於冷氣團持續影響，濕冷感受會更加明顯，中、南部地區會很有冬天的感覺。
林定宜指出，明天冷空氣稍微減弱，但南方雲系北移水氣多，全台有雨，北部氣溫略為回升，中南部則溫度下降，相當濕冷，要注意保暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言