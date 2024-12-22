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明年農保編列11.3億 當前實際覆蓋率僅17.6%

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
截至今年7月底扣除強制性保險後，農保實際覆蓋率僅17.6%。聯合報系資料照片
截至今年7月底扣除強制性保險後，農保實際覆蓋率僅17.6%。聯合報系資料照片

農業保險自2015推出第一張保單後，後續逐步擴大保單品項以及完成「農業保險法」立法。但根據統計，截至今年7月底扣除強制性保險後，實際覆蓋率僅17.6%。農業部坦言確實有待加強。

2015年農業保險推出第一張高接梨保單，2017年擴大試辦品項，「農業保險法」於2020年5月27日完成立法，建立農業保險運作及發展基礎，設立農業保險基金負責危險分散與管理等，於2021年全面性推動農業保險。但近年農保多次被指出覆蓋率不高，其中原因包含過去農民習於領取現金救助，保險觀念尚待提升。

據農業金融署統計，截至今年7月底農保整體覆蓋率為52.2%，不過扣除強制性保險（豬隻死亡保險、政策型水稻收入保險）後，實際覆蓋率僅17.6％。

近日立法院經濟委員會審查明年度農業部主管與非營利基金時，民進黨立委蔡易餘提案中也指出，明年農保編列11億3000餘萬，然而保險制度是基於大數法原則，參加保險人數越多，預期損失就越能接近實際損失，認為農業部應檢討保單內容，增加農民參與農保的意願。

農業金融署副署長周妙芳表示，過去4年多因為沒有颱風登陸，一直到去年小犬和今年的凱米、康芮等颱風登陸，而農業保險之前大多是氣象參數型的保單，一來理賠不夠多，二來沒有颱風影響下農民投保意願就不高，而農民過去也習慣領取天災現金救助，坦言農保整體覆蓋率並不高。

周妙芳指出，農業部今年5月也新推出水芋保險，只要在保險期間內於颱風期間測得最大瞬間風達10級風便可理賠，且不用到場現勘。而今年有15品項得到理賠，理賠金額目前約1億元左右。

針對立委要求調整保單的糾正，周妙芳說，會視保單受理狀況來滾動檢討，以文旦柚為例，過去文旦柚投保起賠標準是颱風瞬間風速達到9級，但是過去幾年都沒有颱風，等於9級風幾乎達不到，後來檢討降到8級風，今年文旦柚投保率大幅提升60%左右，相信明年投保率會再上升。

截至今年5月底止，農金署已開發包含梨、芒果、水稻、釋迦、養殖水產、石斑魚、家禽禽流感、農業設施、蓮霧、木瓜、虱目魚、鳳梨、香蕉、文旦柚、甜柿、番石榴、荔枝、鱸魚、吳郭魚、棗及桶柑等28種品項、44張保單。

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