小心RSV重症找上失智症長者 醫師提醒3個跡象應速就醫

呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus, RSV）是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，台灣全年皆有病例，其中針對可能無法明確表達身體不適的失智症長者，醫師提醒，若有呼吸困難或異常、嘴唇或皮膚發紺、精神狀態改變或嗜睡等重症跡象，應立即就醫。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，RSV初期症狀類似於一般感冒，可能包括發燒、咳嗽、鼻塞與流鼻水、食慾下降、活動力減少、煩躁不安。其中某些高風險族群，如嬰幼兒、老年人或免疫力較弱者，還可能導致嚴重的下呼吸道感染，如細支氣管炎或肺炎，重症的警訊則有持續高燒不退、預示身體脫水的尿量減少等情況。

當RSV引發重症，失智症長者可能無法明確表達身體不適，林舜穀提醒，若有呼吸異常或困難、嘴唇或皮膚發紺、精神狀態改變或嗜睡等跡象，應立即就醫，以獲得適當的診斷和治療。

1.呼吸異常或困難：呼吸急促、胸部起伏明顯、出現喘鳴聲，甚至鼻翼扇動，呼吸越來越費力。

2.嘴唇或皮膚發紺：嘴唇、指甲變青紫色，可能是缺氧的徵兆。

3.精神狀態改變或嗜睡：出現異常嗜睡、反應遲鈍，對外界刺激無反應，恐是感染惡化的警訊。

此外，民眾的眼、口、鼻若接觸到感染者咳嗽、打噴嚏或說話時的飛沫、口鼻分泌物，及受汙染的物體，就有可能被傳染RSV。林舜穀指出，預防RSV感染的措施包括勤洗手、避免與感染者密切接觸、定期清潔環境表面，及在必要時考慮接種疫苗或注射預防性抗體（如Palivizumab）以降低感染風險。