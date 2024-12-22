快訊

卓榮泰地方自行面對天災論惹議 觀光業者：舉例不恰當

台北101跨年煙火以棒球之奪冠為主軸 賈永婕粉專搶先曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

小心RSV重症找上失智症長者 醫師提醒3個跡象應速就醫

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus, RSV），是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀提醒，失智症長者若有3個重症跡象，應立即就醫。示意圖。本報資料照片
呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus, RSV），是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀提醒，失智症長者若有3個重症跡象，應立即就醫。示意圖。本報資料照片

呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus, RSV）是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，台灣全年皆有病例，其中針對可能無法明確表達身體不適的失智症長者，醫師提醒，若有呼吸困難或異常、嘴唇或皮膚發紺、精神狀態改變或嗜睡等重症跡象，應立即就醫。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，RSV初期症狀類似於一般感冒，可能包括發燒、咳嗽、鼻塞與流鼻水、食慾下降、活動力減少、煩躁不安。其中某些高風險族群，如嬰幼兒、老年人或免疫力較弱者，還可能導致嚴重的下呼吸道感染，如細支氣管炎或肺炎，重症的警訊則有持續高燒不退、預示身體脫水的尿量減少等情況。

當RSV引發重症，失智症長者可能無法明確表達身體不適，林舜穀提醒，若有呼吸異常或困難、嘴唇或皮膚發紺、精神狀態改變或嗜睡等跡象，應立即就醫，以獲得適當的診斷和治療。

1.呼吸異常或困難：呼吸急促、胸部起伏明顯、出現喘鳴聲，甚至鼻翼扇動，呼吸越來越費力。

2.嘴唇或皮膚發紺：嘴唇、指甲變青紫色，可能是缺氧的徵兆。

3.精神狀態改變或嗜睡：出現異常嗜睡、反應遲鈍，對外界刺激無反應，恐是感染惡化的警訊。

此外，民眾的眼、口、鼻若接觸到感染者咳嗽、打噴嚏或說話時的飛沫、口鼻分泌物，及受汙染的物體，就有可能被傳染RSV。林舜穀指出，預防RSV感染的措施包括勤洗手、避免與感染者密切接觸、定期清潔環境表面，及在必要時考慮接種疫苗或注射預防性抗體（如Palivizumab）以降低感染風險。

RSV 失智症 醫師

延伸閱讀

國壽推類長照特傷險

失智症不是絕望的開始，你我都有逆轉的契機

腸病毒估流行到春節 5歲以下嬰幼兒為重症高危險群

【Podcast】Ep21.失智症下的雙重人生：一個丈夫、一個患者的真實告白ft.台灣失智症協會曾清芳顧問

相關新聞

台北101跨年煙火以棒球之奪冠為主軸 賈永婕粉專搶先曝光

距離跨年僅剩9日，眾所期待的台北101跨年煙火終於以動畫形式，在董事長賈永婕的粉絲專頁上搶先曝光，搭配皇后樂團的「We ...

準帕布颱風將生成水氣抵達 粉專：明後天中南部很有冬天感覺

氣象署上午8時發布熱帶性低氣壓TD30生成，中央氣象署預報員林定宜上午指出，熱帶性低氣壓未來24小時內有發展為輕度颱風「...

明年農保編列11.3億 當前實際覆蓋率僅17.6%

農業保險自2015推出第一張保單後，後續逐步擴大保單品項以及完成「農業保險法」立法。但根據統計，截至今年7月底扣除強制性...

天冷容易「腰痛」？ 醫教5方式正確護腰、改善坐立難安

天氣一冷，腰酸背痛、脊椎不適的問題一直來，讓人坐立難安。國泰醫院疼痛中心主治醫師陳世鴻表示，下背痛又稱「腰痛」，屬於常見...

氣象署：明天全台有雨濕冷 3千公尺高山可能下雪

中央氣象署預報員林定宜上午指出，本周兩波冷空氣，第一波是今明兩天受大陸冷氣團影響，今天最冷，今天最低溫出現在新北市國五測...

小心RSV重症找上失智症長者 醫師提醒3個跡象應速就醫

呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus, RSV）是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。