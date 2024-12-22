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高鐵運量節節攀升 2024年可望再創新高

中央社／ 台北22日電

台灣高鐵公司統計，高鐵運量持續攀升，今年3月運量逾679萬人次，為通車以來單月最高；截至11月運量已達到7110萬人次，預估今年運量將再創新高，明年仍有增班計畫。

台灣高鐵統計，高鐵於2007年1月5日通車，當年運量為1555萬5656人次，之後逐年成長，2019年達6741萬1248人次，之後因COVID-19疫情而連續2年下滑，但2022年開始回升，2023年達7308萬6668人次，是歷來最多。

不過，今年至11月，高鐵運量已達7110萬58人次，比去年同期6637萬6136人次，多了數百萬人次，12月又是運輸旺季，研判今年運量還會再創新高。

事實上，高鐵今年在月運量與日均運量上，已有兩項創新，其中3月運量達679萬6713人次，為單月最高，比去年同期598萬6367人次，成長13.5%；11月日均運量為22.4萬人次，比去年同期日均運量20.9萬人次，成長7%。

台灣高鐵表示，高鐵運量與經濟成長、區域產業發展、人口遷徙、城際運輸市場競爭情勢等因素有關，COVID-19疫情後，經濟與產業發展熱絡、都會區人口持續向外遷徙擴散，造成高鐵運量明顯成長。

針對近來旅客發生座位糾紛，有不少旅客抱怨買不到票，台灣高鐵說，自由座乘載率較高的區間主要為板橋與新竹間，少數糾紛導因於乘客間的溝通問題，並非因車廂擁擠產生。

台灣高鐵指出，現行車隊規模仍有增班空間，將定期檢視供需狀況，例如先前就已公布年底前的增班計畫，明年即將到來的春節，也會開加班車。台灣高鐵會視情況，適時啟動常態增班及短期增班，並檢視自由座車廂配置數。另外，車站也會視現場需求增開全車自由座臨時加班車。

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