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台北101跨年煙火以棒球之奪冠為主軸 賈永婕粉專搶先曝光

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台北101跨年煙火以棒球之奪冠為主軸 賈永婕粉專搶先曝光

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台北101董事長賈永婕在個人粉專上先行公布跨年煙火動畫。圖／翻攝至賈永婕粉絲專頁。
台北101董事長賈永婕在個人粉專上先行公布跨年煙火動畫。圖／翻攝至賈永婕粉絲專頁。

距離跨年僅剩9日，眾所期待的台北101跨年煙火終於以動畫形式，在董事長賈永婕的粉絲專頁上搶先曝光，搭配皇后樂團的「We are the champions」、12強賽事主題曲「就一起」，1分16秒的影片也讓各界期待。

每到跨年，台北101的煙火就是重頭戲，而為宣傳101跨年煙火，賈永婕日前找來民進黨立委王世堅拍影片，王世堅還在影片中嗆聲，「沒放好，要馬跳海要馬就下台」，引起討論。

過往台北101的煙火預告，都會以動畫形式先行公布，讓外界先有些想像空間，但今年卻一片靜悄悄，也令期待的民眾有些擔憂，而賈永婕直到今日才在臉書上公布的影片。

只是過去煙火影片都是以正式的記者會對外宣告，而賈永婕卻只是在臉書上公布，且公布的管道還是個人的粉絲專頁，也被批評經營個人形象比經營台北101的順序更靠前，且除了影片以外，製作團隊、煙火主題等細節都仍是一個謎。

賈永婕明（23）日也將至立院財政委員會專案報告經營狀況與跨年煙火，在財政部的報告中提到，今年台北101跨年煙火主題為「Team Taiwan及Champion」，以棒球之奪冠為主軸，預計施放時間約5分多鐘，每一束煙火均象徵台灣人熱血與成就，以慶祝中華隊在2024年世界棒球12強賽奪得冠軍，讓全世界見證台灣棒球實力。

台北101 跨年

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