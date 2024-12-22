內灣線竹東音樂巷 台鐵攜「親愛愛樂」推地方創生
「親愛愛樂」為一個以原住民新生代為主體的音樂教育及服務團體，今年剛落腳台鐵竹東舊宿舍區，重新打造音樂巷，但因缺乏經費尚未正式營運，台鐵公司表示，未來將結合「親愛愛樂」及所有公私夥伴，共同推動內灣竹東的地方創生。
「親愛愛樂」是一個以原住民新生代為主體的音樂教育及服務團體，今年剛從南投搬到竹東新家，落腳台鐵竹東舊宿舍區，重新打造音樂巷，盼以此充滿藝文氣息的音樂聚集地，提供在地及外來造訪遊客全新社區體驗。
由於正值耶誕時節，「親愛愛樂」除設置趣味市集、藝文導覽、以及用應景耶誕組曲、描述火車行進的「丟丟噹」、以及原住民的「拍手歌」，迎接來訪民眾，更在音樂巷設置一顆大型耶誕樹，盼帶來更多節日氣氛和文化饗宴。
「南方公園鐵道社」的社友約300人，昨包車台鐵莒光號專列，從新左營出發，經新竹直接進入內灣支線，成為2024年台鐵開行的最後一列專列火車。除遍覽內灣沿線各景點、內灣站內馳名的轉車盤外，途中更停靠竹東站，造訪「親愛愛樂」在音樂巷園區的活動，並贈送紅包，支持「親愛愛樂」的教育活動，而「親愛愛樂」則回饋永久有效的折價券，歡迎朋友們常來參訪。
台鐵表示，由於「親愛愛樂」才進駐音樂巷不久，由於缺乏經費，大部分是靠自己的雙手來布建園區，因此尚未正式營運，但表現出熱情及努力令人非常感動，未來台鐵公司將結合「親愛愛樂」以及所有「公私夥伴」，共創推動內灣竹東的地方創生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言