內灣線竹東音樂巷 台鐵攜「親愛愛樂」推地方創生

「親愛愛樂」為一個以原住民新生代為主體的音樂教育及服務團體，今年剛落腳台鐵竹東舊宿舍區，重新打造音樂巷，但因缺乏經費尚未正式營運，台鐵公司表示，未來將結合「親愛愛樂」及所有公私夥伴，共同推動內灣竹東的地方創生。

「親愛愛樂」是一個以原住民新生代為主體的音樂教育及服務團體，今年剛從南投搬到竹東新家，落腳台鐵竹東舊宿舍區，重新打造音樂巷，盼以此充滿藝文氣息的音樂聚集地，提供在地及外來造訪遊客全新社區體驗。

由於正值耶誕時節，「親愛愛樂」除設置趣味市集、藝文導覽、以及用應景耶誕組曲、描述火車行進的「丟丟噹」、以及原住民的「拍手歌」，迎接來訪民眾，更在音樂巷設置一顆大型耶誕樹，盼帶來更多節日氣氛和文化饗宴。

「南方公園鐵道社」的社友約300人，昨包車台鐵莒光號專列，從新左營出發，經新竹直接進入內灣支線，成為2024年台鐵開行的最後一列專列火車。除遍覽內灣沿線各景點、內灣站內馳名的轉車盤外，途中更停靠竹東站，造訪「親愛愛樂」在音樂巷園區的活動，並贈送紅包，支持「親愛愛樂」的教育活動，而「親愛愛樂」則回饋永久有效的折價券，歡迎朋友們常來參訪。