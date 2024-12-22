氣象署：明天全台有雨濕冷 3千公尺高山可能下雪

中央氣象署預報員林定宜上午指出，本周兩波冷空氣，第一波是今明兩天受大陸冷氣團影響，今天最冷，今天最低溫出現在新北市國五測站，苗栗大河也只有9.8度，連江縣馬祖及東引甚至不到9度。明天冷空氣稍微減弱，但南方雲系北移水氣多，明天全台有雨，北部氣溫略為回升，中南部則溫度下降，相當濕冷，要注意保暖。

林定宜指出，24日（周二）、25日（周三）兩天溫度才明顯回升。26日受另一波東北季風影響， 27、28日氣溫日逐漸下降，目前看來是東北季風等級，但有的模式預測達大陸冷氣團，不排除強度達大陸冷氣團標準，溫度跟這波差不多，氣象署持續觀察。

林定宜指出，周一至周二上半天若低溫與水氣配合，3千公尺以上高山有結冰、霧淞或降雪機率。

降雨部分，林定宜指出，今天北海岸、花東及大台北有短暫雨，中南部偶爾透光，但日夜差大；明天南方水氣北移，全台都可能下雨，各地有局部短暫雨機會，基隆、北海岸、東北部雨勢大。