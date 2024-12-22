明起氣溫漸回升全台有雨 周五冷氣團再襲低溫探13度

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，明起氣溫漸回升，但周一、周二全台有雨，周五冷氣團再來，北部低溫約13度。

林孝儒指出，今受大陸冷氣團影響，全台天氣偏冷，清晨各平地最低溫多落在9-12度，屏東及台東14度左右。北部及東部陰時多雲，迎風有局部短暫陣雨，降雨影響以基隆北海岸、宜蘭一帶為主，白天高溫約15-17度，中南部多雲到晴，天氣相對較穩定，白天高溫約18-25度。

明天白天起至周三本波冷氣團將會逐漸減弱，林孝儒指出，轉東北季風影響，各地氣溫為逐日回升趨勢，不過周一、周二由於受南方水氣及殘存冷空氣影響，氣溫感受上仍有些寒意，預測北部及東部高溫約17-21度，低溫約15-16度，中南部高溫約18-23度，低溫約15-19度。各地雲量偏多，為較陰沉天氣，除迎風北部及東部有短暫陣雨外，中南部也將有局部短暫陣雨機會。

林孝儒說，要到周三隨水氣減少遠離，冷空氣也顯著減弱後，各地天氣較顯著好轉，有陽光露臉，迎風北部及東部降雨也會較零星，氣溫回升幅度也較大，預測北部及東部高溫約21-24度，低溫約16-18度，中南部高溫約22-27度，低溫約16-19度。

林孝儒指出，周四至周末又會是一波北方冷空氣逐漸南下影響，預測周四、周五受東北季風逐漸增強影響，北部及東部再轉陰有短暫陣雨，中南部維持晴時多雲。各地氣溫逐日逐漸下滑，以北部及東部較顯著，周五入夜至周六北部低溫有機會下探13-14度，達大陸冷氣團等級機會，未來可再持續觀察，下周日冷空氣才有逐漸減弱回溫趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。