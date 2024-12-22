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天冷皮膚乾「爆水粉底」夯 專家：破乳效果無補水功效

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，爆水粉底可能增加一些保效果，但只是暫時性的，無法真正讓肌膚保濕，如果要讓皮膚保濕，建議應使用保濕霜等達到保養的效果。圖／123RF
台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，爆水粉底可能增加一些保效果，但只是暫時性的，無法真正讓肌膚保濕，如果要讓皮膚保濕，建議應使用保濕霜等達到保養的效果。圖／123RF

全台受冷氣團影響，各地持續低溫，每個人都感覺皮膚乾燥。近來，市面上有種號稱「含水量超高」的粉底，號稱「爆水粉底」，使用時經反覆摩擦或搓揉後，就會冒出一堆水珠，銷售宣傳主打「保濕補水」。但專家表示，爆水粉底的「爆水」效果，其實只是配方不穩定導致，產品經接觸後，會發生破乳現象，實際上，只是配方中的水分釋放出來，並沒有「補水」或「滋潤」的功效。

衛福部食藥署指出，爆水粉底真的可以保持這麼多水在肌膚上嗎？真的能兼顧粧容又具保養功效嗎？特別邀請靜宜大學化妝品科學系副教授吳姵萱於「藥物食品安全週報」加以說明。

吳姵萱說，爆水粉底之所以能夠在使用時有出水效果，為配方中含有約10％的油相成分與80%至90％的水相成分，形成一種油包水型的劑型。然而，此劑型配方具有較低的表面張力，是不穩定狀態的乳化體，塗抹於皮膚上時，容易產生「破乳」現象，使水珠得以釋放。

因此，爆水粉底與一般油包水粉底並無不同，上妝程序也相似，使用前仍需使用基礎保濕產品來補足皮膚的水分，確保妝容更加服貼和持久，才能真正達到理想的妝效，避免皮膚因缺水而引起乾燥和脫妝問題。

由於爆水粉底的配方極度不穩定，應將其放置在陰涼乾燥且不常晃動的地方，避免陽光直射和高溫，以延長使用壽命。若產品已呈現油水分離、變色、有異味等現象，則不建議繼續使用。基本上，爆水粉底等同於一般油包水粉底，屬於彩妝產品而非保養品，使用後的清潔步驟非常重要。建議使用卸妝產品，如卸妝油或卸妝乳，澈底清潔面部，避免殘留彩妝引起皮膚問題。

吳姵萱提醒，使用爆水粉底時，由於粉撲需要重複回沾，這樣的化妝工具，如海綿或粉撲，容易吸取過多水分，再加上這些工具在使用過程中會接觸到肌膚和雙手，從而沾上細菌，並孳生細菌，引起皮膚發炎，甚至導致痘痘等皮膚問題。因此，使用爆水粉底，除了注意面部卸妝清潔外，還需定期清洗化妝工具，保持乾燥和衛生，才能有效預防細菌滋生，維護皮膚的健康。

台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，爆水粉底增加肌膚含水量，或是可能增加一些保濕的效果，但都只是暫時的效果，無法真正讓肌膚保濕，如果要讓皮膚保濕，建議應使用保濕霜等達到保養效果。另，用於粉底的海綿、粉撲容易滋生細菌、黴菌，一定要注意清洗、更換。

冷氣團 化妝品 彩妝 衛福部 食藥署

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