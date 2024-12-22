今晨9.5度再冷一天 吳德榮：周五再一波冷空氣北台濕冷
大陸冷氣團發威，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3352-2024-12-21-22-08-01）指出，今晨截至6時02分，本島平地平地最低氣溫為新北(石碇區)9.5度，苗栗(三灣鄉)9.8度。台北測站最低氣溫13.6度，符合「大陸冷氣團」定義(12度<台北測站≦14度)，為入冬以來第4波，今各地區平地最低氣溫約在10至13度。
吳德榮指出，今大陸冷氣團籠罩，北台整天冷，中南部早晚冷。西半部多雲時晴，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率。因夜間「輻射冷卻」加成，今晚及明(23日)晨，部分平地仍有10度左右低溫，年長者及有心血管疾病的患者，應注意保暖、以保健康。
今日各地區氣溫為：北部10至16度、中部12至21度、南部13至23度及東部11至23度。
最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日白天起至周二(24日)，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日漸升；明日(南海擾動的)中層雲自西方移入，各地雲量增多，東半部有局部短暫雨、西半部亦有零星飄小雨的機率；周二中層雲逐漸遠離、西半部好轉，東半部仍有局部短暫雨。周三(25日)氣溫明顯回升，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。
吳德榮指出，周四另一鋒面逐漸南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨。周五鋒後強冷空氣南下、氣溫逐漸下降，北台愈晚愈濕冷。周六(28日)濕冷轉乾冷。下周(29)日各地晴朗、乾冷。歐、美模式模擬的冷空氣，強度差異大、都還在調整，應續觀察。30日起至跨年，氣溫明顯回升，無強冷空氣，各地白天晴暖日夜溫差大。
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