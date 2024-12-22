檳榔專法限制銷售 南投「雙冬檳榔」擔心成絕響

衛福部預告訂定檳榔專法，將衝擊相關產業。南投是檳榔主要產地，檳榔農表示，昔日「綠金」已盛極而衰，政府又限縮檳榔銷售，未來「雙冬檳榔」恐成絕響。檳榔攤老闆說，許多小型攤商將無法生存，盼給緩衝期，指導轉型合法，讓大家有口飯吃。

南投縣主要為山坡地，魚池等鄉鎮過去種植竹筍、紅茶為主，但價格並不理想。陳姓農民說，1980年左右檳榔人口增加，檳榔需求量大，價格節節攀升。他將竹林砍伐，改種檳榔，平均一甲山坡地，檳榔收入就有60萬元，幾乎是竹筍、紅茶三到四倍，加上檳榔栽培難度不高，種植檳榔農民越來越多，從台14線中潭公路，一路都可看到山坡地變成檳榔園，草屯鎮雙冬這個小地方，也以檳榔聞名全省。

他說，2000年左右，檳榔產業達到顛峰，隨後開始下滑，加上嚼檳榔容易引發口腔癌等病變，一旦得口腔癌，口腔潰爛、需要開刀、化療，甚至切除下顎、牙床整復，讓大家知道檳榔危害的嚴重，嚼檳榔人口開始下滑，政府也鼓勵農民將山坡地砍除檳榔樹，改為造林或改種其他果樹。

他說，政府限制檳榔銷售和檢驗重金屬、農藥殘留，從實務上，農民對種植檳榔技術有信心，因為檳榔樹大多三、四樓高，其實病蟲害不多，主要為防治螞蟻和真菌類，農民用藥也都會保留充分的時間，農藥殘留和重金屬等問題不大。

不過，嚼檳榔人口將大幅減少，檳榔價格會進一步下滑，「綠金」榮景不再。他會考慮廢園，改種植紅茶、咖啡等作物。

在南投市經營檳榔攤的王姓姊妹說，家中四代種植檳榔，也開設檳榔攤自產自銷，但銷量和三、四十年前相比，已經消退很多。過去光靠檳榔攤就能維持全家生計，現在檳榔攤只能算兼職，自己還要有工作，且檳榔攤也要多角化經營，除了檳榔、香菸外，還兼賣飲料。

且和過去消費者主動上門不同，還要兼做小蜜蜂，到工地、工廠送檳榔、飲料甚至便當，才能維持生計。

她說，不知道政府還要進一步限制檳榔銷售，但家中四代靠檳榔生活，對於政府新制會依規定申請執照，同時家中的檳榔都是自產、自銷，對於檳榔品質很有信心，要檢驗農藥殘留、重金屬並不擔心。

只是，限制嚼食檳榔場所，一定會影響消費者嚼檳榔習慣，未來吃檳榔的人越來越少，檳榔攤能否持續下去，她也沒把握。