檳榔專法出爐！販賣須核准 業者：攤商恐無法生存

台灣特殊的「檳榔文化」造就口腔癌盛行率全球第一，但含致癌物的檳榔長期處於「三不管地帶」，即使監察院糾正也未見管理辦法。時隔多年，衛福部預告「檳榔健康危害防制法」草案，明定販售檳榔需登錄核准才能營業、限制嚼食場所、販售檳榔須配合檢驗、未成年及孕婦不得嚼食等四大重點，預告六十天，拚下會期送進立院。

衛福部口腔司副司長張雍敏表示，檳榔專法有四大重點，一為檳榔販售需向各縣市主管機關登錄核准才得以販售。現行檳榔多採「攤販」或「小規模營業」方式販售，難推動防治工作，因此採登錄方式管理，新制若上路，將會給已在販售檳榔的業者，限期取得登錄核准。若未依規定登錄卻販售檳榔，可處一萬至五萬元罰鍰。

二是明定禁止嚼食檳榔場所，其規範比照菸害防制法，學校、醫事機構及大眾運輸工具、計程車、遊覽車、車站、旅客等候室等地，皆不得嚼食，其範圍的訂定是以避免未成年者接觸檳榔為思量，若不符規定者，可處兩千至一萬元罰鍰，且必須接受「戒檳教育」。

三是禁止未成年及孕婦嚼食檳榔，但原住民基於傳統文化而有使用必要者，不在此限；四是業者販售的檳榔須符合農藥殘留、汙染物質、毒素、重金屬等檢驗標準，需配合政府抽驗。

業者販售檳榔時，不得採商業促銷、贈送方式行銷檳榔，也不能透過自動販賣機、網購等方式販售。檳榔外包裝需標示危害健康的警示圖文，電視電影等表演內容不可強調吃檳榔形象，另要標註「檳榔子為一級致癌物」等警語。

屏東檳榔業者指出，若需登錄才能營業，攤商恐無法生存，盼能給緩衝期或輔導符合法規。專法中規定計程車、遊覽車不得嚼食檳榔，聯結車司機阿冠表示，對長途駕駛司機來說，檳榔是很好的提神品，不能嚼食反而影響開車安全。

被稱為「口腔癌防治之父」的台大醫學院名譽教授韓良俊說，等了近廿年，終於有檳榔專法，但預告內容中，禁食對象不應排除原住民，原住民族因祭神、嫁娶文化中會使用檳榔，接觸時間比一般人早，應倡議「檳榔不入口，文化仍可守」，用檳榔形象取代嚼食文化，以降低罹癌率。

行政院政務委員陳時中表示，監察院於三年前提出糾正，提醒專法已準備許久，現階段仍在預告期，若預告無意見分歧，力拚下個會期送進立法院，盡速新制上路。