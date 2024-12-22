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民團：檳榔應比照菸 20歲才可用

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
民團倡議近20年，衛福部終於在12月18日端出「檳榔健康危害防制法」草案，預告期60天。記者黃仲裕／攝影
民團倡議近20年，衛福部終於在12月18日端出「檳榔健康危害防制法」草案，預告期60天。記者黃仲裕／攝影

衛福部預告「檳榔健康危害防制法」草案，從生產、販賣至使用等面向採全面管理，但民團對於專法未將「衛教預防」設計為專章感到遺憾，而嚼食檳榔多有菸癮，檳榔應與菸害共同防制才能降低成癮性，禁食檳榔年齡層應與菸害防制法一致，廿歲後才能使用。

台灣檳榔防治聯盟工作小組成員莊麗真表示，民團提出，檳榔防制專法應明定經費來源，卻未被採納，檳榔防制涉及跨部會層面，從衛生教育、戒治、篩檢、研究、監測等，都需要經費推動，若未明定財務來源，恐在實際執法時遇到困難。

草案禁止未滿十八歲未成年及孕婦使用檳榔，考量文化特殊性，原住民族群不在此限。莊麗真表示，未成年及孕婦的保護不應區分種族，原住民兒童、孕婦同受檳榔健康危害，應納入禁止使用對象。

陽明交大食品安全及健康風險評估研究所榮譽教授劉宗榮表示，台灣幾乎所有嚼食檳榔者均合併抽菸習慣，原因是嚼食檳榔可以讓尼古丁吸收加快，增加「爽度」，同時也讓致癌毒性物質亞硝胺吸收加快，若抽菸者罹癌風險為一般民眾二點一倍，同時抽菸且嚼食檳榔者，罹癌風險高出五點九倍，建議政府應將抽菸、嚼檳榔一起管理。

菸害防制法規定廿歲民眾才能抽菸，檳榔防制法草案規定十八歲即可使用檳榔。莊麗真表示，檳榔防制應比照菸害防制從嚴把關，尤其檳榔是成癮性致癌物，愈早使用對健康危害愈大，且根據臨床證據，吸菸及嚼食檳榔者從接觸至癌症發生，約要十五至廿年時間，通常卅、四十歲壯年期即發病，更應嚴加防制。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

孕婦 抽菸 檳榔 風險

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