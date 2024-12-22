檳榔專法預告 農民擬廢園、攤商盼緩衝期

衛福部預告訂定檳榔專法，將衝擊相關產業。南投是檳榔主要產地，檳榔農表示，昔日「綠金」已盛極而衰，政府又限縮檳榔銷售，未來「雙冬檳榔」恐成絕響。檳榔攤老闆說，許多小型攤商將無法生存，盼給緩衝期，指導轉型合法，讓大家有口飯吃。

職業駕駛則認為，即便駕駛嚼食檳榔也很難取締及認定，檳榔專法宣示性的意義恐大於實質效果，甚至可能衍生很多爭議。

南投陳姓檳榔農說，南投主要為山坡地，魚池鄉等地過去種竹筍、紅茶，價格不理想，一九八○年起吃檳榔人口增加，一甲山坡地檳榔收入有六十萬元，相當於竹筍、紅茶三、四倍，當時台十四線中潭公路沿途可見山坡地變成檳榔園，草屯雙冬也因為檳榔而聲名大噪。

農民表示，二○○○年起檳榔產業達巔峰，隨後下滑，政府也鼓勵農民砍除檳榔樹，改為造林或種果樹，綠金榮景不再，專法上路後會考慮廢園，或改種紅茶、咖啡等作物。

在南投市經營檳榔攤的王姓姊妹說，家中四代種檳榔，設檳榔攤自產自銷，但銷量已比不上卅、四十年前。黃姓檳榔攤老闆也說，現在檳榔的銷路不像從前這麼好，會吃的族群大概是司機、建築工、漁工等，未來專法若限制太多，恐怕會影響其工作及生活。

由於檳榔專法還限制嚼食場所，涵蓋大眾運輸工具等。中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞表示，近年隨著健康觀念提升，開車嚼食檳榔的駕駛愈來愈少，目前開車嚼食檳榔的駕駛已從過去約七成，降到剩四成左右。不過此專法宣示性的意義恐大於實質效果，因為即便駕駛嚼食檳榔也很難取締及認定。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾指出，衛福部應將規範界定清楚，像是駕駛在車外嚼食後上車，及在車上嚼食是否有差別，又或是僅因為駕駛嘴巴有檳榔渣就檢舉，要如何認定。

李威爾認為，曾經有乘客搭乘計程車表示要嚼食檳榔，若政府沒有把定義講清楚，可能衍生很多爭議。此外，嚼食檳榔相較於吸菸更難取締，除非完全禁止食用檳榔，否則僅對於場所限制恐沒有太大意義。