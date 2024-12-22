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台鐵北迴線恢復雙軌 西正線昨通車

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
台鐵北迴線小清水溪橋西正線因7月凱米颱風受損，台鐵原址重建新鐵橋，昨天通車。記者王燕華／攝影
台鐵北迴線小清水溪橋西正線因7月凱米颱風受損，台鐵原址重建新鐵橋，昨天通車。記者王燕華／攝影

花蓮觀光受制於聯外交通不便，始終沒有明顯的起色；台鐵昨天宣布北迴線小清水溪橋西正線通車，此舉讓單軌通行的北迴線恢復成雙軌，運量、準點率都將大幅提升，行政院長卓榮泰昨視察大讚該橋重建後「變壯又變高」，是趕在元旦前送給國人的新年賀禮。

北迴線小清水溪橋西正線因7月颱風受損，造成只能單軌通行，台鐵南下、北上列車必須在和仁站等待「交會待避」，不僅取消台鐵假日的加班車，誤點脫班也更為嚴重；以花蓮至宜蘭原定一小時車程，通常要延誤20分鐘，到台北的班次更要延誤一小時左右，對旅客甚為不便。

小清水溪橋經5個月重建，昨天通車，新鐵橋通洪能力提升逾10%、梁底提高85公分，卓榮泰昨由交通部長陳世凱陪同到現地視察，引歌曲「西風的話」說，上次來「橋斷路不通」，今天來看，這條橋「變壯又變高」，東正線改建後和西正線成為「雙胞胎」，一樣強壯一樣安全，感謝台鐵人員的辛勞。

台鐵公司表示，新橋原訂28日通車，昨天提前7天通車，有助於提升明年元旦與農曆春節的運能，假日可恢復14個班次，運量提升26%，不過，和仁到崇德間有幾個路段還不穩定，列車經過時會降速慢行。

小清水溪橋西正線重建期間，全靠東正線單線運轉，車行時間因此延誤不少。台鐵重建中路式鋼桁架橋，單跨40公尺，河道中間不落墩，通洪能力提升，明年端午節過後，東正線鐵橋也要比照改建。

台鐵公司董事長杜微表示，因應4月地震後花東地質不穩定，且近年極端天氣頻繁發生，針對北迴線分三階段辦理災後改善及後續精進作為，第一階段已完成橋梁復原、野溪及箱涵清淤、橋上設置水位計與監控設備，另要施設8處阻隔告警，經費已獲行政院核定，預計明年4月完成。

第二階段針對北迴線易致災的K51 、 K48 等地點，規畫設置明隧道及土石流防治工程，另改建東小清水溪橋，正向交通部爭取經費。最後一個階段是委託專業顧問公司進行改線評估，預計今年底提出初步報告。

交通部長 台鐵 花蓮

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