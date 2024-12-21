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發億元紅包！這家醫院董座歲末跳「台灣尚勇」挺員工

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中醫大暨醫療體系董事長蔡長海率領醫院幹部大跳12強中華隊應援曲「台灣尚勇」。圖／中國附醫提供
中醫大暨醫療體系董事長蔡長海率領醫院幹部大跳12強中華隊應援曲「台灣尚勇」。圖／中國附醫提供

中國醫藥大學附設醫院昨晚歲末員工音樂會，中醫大暨醫療體系董事長蔡長海上台率醫院幹部大跳12強中華隊應援曲「台灣尚勇」、喊「挺台灣」，並宣布全院6500名正職醫護及員工除年終外，加碼每人1.5萬元，總數近億元紅包相挺。

蔡長海表示，特別感謝全體員工付出，勉勵大家繼續攜手共建幸福職場，以專業與熱忱，用心照顧每一位病人，攜手守護民眾健康，勇敢邁向更卓越的未來。

中國附醫院長周德陽強調，員工是醫院最重要的資產，希望透過音樂療癒同仁上班的辛勞，為醫療服務注入正向能量。

音樂會開始前，為迎接剛結束一天工作的員工，特別準備豐富的現煮餐點與飲品，並安排LED特技秀、扯鈴及踩高蹺演出。隨後，由員工自發組成的交響樂團演奏柴可夫斯基的「1812序曲」為揭開序幕。接著，聲樂家楊令璿與孔孝誠攜手羊羊兒童劇團演出，傳遞醫護工作者堅守崗位與無私奉獻的精神。

中國醫藥大學校長洪明奇也率領醫護人員與合唱團，演唱與舞蹈，周德陽則引領高層主管合唱「向前走」，傳遞醫院勇攀高峰、追求卓越的精神。壓軸是蔡長海上台和全體主管又唱又跳「台灣尚勇」，在場人員揮舞手燈，響起「幸福！中國附醫！中國附醫！尚蓋勇！」的熱情呼聲，將現場氣氛推向高潮。

中國附醫院長周德陽（前排左二）帶領高層主管合唱「向前走」。圖／中國附醫提供
中國附醫院長周德陽（前排左二）帶領高層主管合唱「向前走」。圖／中國附醫提供
中醫大暨醫療體系董事長蔡長海宣布中國附醫全院正職醫護、員工除年終外，再加碼每人1.5萬元紅包。圖／中國附醫提供
中醫大暨醫療體系董事長蔡長海宣布中國附醫全院正職醫護、員工除年終外，再加碼每人1.5萬元紅包。圖／中國附醫提供

主管 音樂會

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