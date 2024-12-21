「人人都是自殺防治守門人」 去年苗栗自殺率下降3成

苗栗縣2022年的自殺率高居全國各縣市之首，縣府去年10月間特別辦心理健康及自殺防治宣導記者會，呼籲鄉親「人人都是自殺防治守門人」；去年苗栗縣自殺死亡人數從129人降為94人，自殺率大幅下降近3成。

全國生命線總會長陳宗聖指出，全國去年65歲以上長者自殺率下降3.9％，但整體自殺卻上升4.9％，顯示65歲以下的青壯年、青少年自殺比率急遽升高，他們的心理健康問題值得關注，生命線總會前幾年並推出「文字協談」，可透過手機、電腦以文字協談，從下午1點到翌日凌晨1點都有志工老師值班協談。加強守護生命。

苗栗縣心理健康中心主任涂麗秀指出，2023年設籍苗栗的自殺人數已從前一年129人降為94人，減少了35人，全縣自殺率排名已大幅改善。此外，自殺人數統計是以設籍地統計，有些自殺個案外出到其他縣市或都會區工作，都列入苗栗計算。

陳宗聖指出，全國生命線總會有多名年逾八旬的長者堅持要值班，苗栗縣也有好幾位70多歲長者參與值班，但超過75歲的長者就禁止值夜班，避免夜深人靜時出現狀況時，沒有旁人可幫忙照護。

自殺原因分析，年輕族群包括家庭因素、人際關係、情感因素、焦慮及憂鬱傾向；青壯年包括職場壓力、經濟、情感因素及憂鬱傾向；老年族群包括慢性病及獨居久病、不想拖累子女及經濟、憂鬱傾向等因素。生命線總會致力落實「一問、二應、三轉介」的3步驟加強自殺通報機制，盼及時守護寶貴的生命。

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