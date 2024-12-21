獨／檳榔專法草案出爐 4重點：販賣需核准、孕婦兒少禁食

我國檳榔年產值約136億元，但檳榔子卻是「一級致癌物」，更與口腔癌相關，檳榔從生產到販賣，長期缺乏管理，呼籲設置檳榔專法管理多年，衛福部終於在本周端出「檳榔健康危害防制法」草案。衛福部口腔健康司長張雍敏指出，草案有四大重點，分別為販售業者需登錄核准、孕婦兒少禁食、限制嚼食場所、販售檳榔需配合抽驗。

口腔癌是我國男性發生、死亡率第4名癌症，每年有超過8000人罹患口腔癌。2021年11月監察院就曾糾正行政院，指出檳榔種植面居高於全國第二大，僅次於稻米，相關機關卻怠惰管理。

相隔3年，不見有任一部會理會監察院，今年8月監察院請行政院到院接受質問，由行政院政務委員陳時中率衛福部長邱泰源、農業部政務次長黃昭欽等主管人員出席說明，並允諾加速訂定檳榔專法。

衛福部終於在本月18日預告制定「檳榔健康危害防制法」草案。張雍敏說，該草案有60天預告期，將蒐集各界意見至明年2月，若草案順利後續，仍有至少4至5個子法需要配合制定。

陳時中表示，草案雖在預告期，監察院先前有提醒，該法案已經準備許久，若預告期間各界意見無分歧，力拚下個會期能夠送進立法院，盡速推動專法上路。

張雍敏說，檳榔健康危害防制法草案有四大重點，第一為檳榔販售要先向所在地的縣市政府申請登錄，獲得核准才能營業販售。由於檳榔販售多為攤販或是小規模營業，使政府難以推動防治工作，因此草案規畫須要申請登錄、核准後才能營業，同時檳榔的外包裝，需要標示檳榔會危害健康的警示圖文。

第二，是禁止未滿18歲的未成年、孕婦嚼食檳榔。因研究指出，孕婦嚼食檳榔會影響胎兒發育，增加2至3倍的早產、流產機率，另外，研究也顯示愈年輕接觸檳榔、成癮性愈高，草案規定業者不得供應檳榔給未滿18歲的未成年，而法案制定過程中，有專家認為應循序漸進，因此，原住民族基於傳統文化而有使用檳榔必要者，不在此限。

第三，是限制嚼食檳榔場所，如學校、醫事機構、圖書館等社會教育機構、大眾運輸工具、車站等地不得嚼食檳榔。張雍敏說，禁止嚼食檳榔的場所雖有參考菸害防制限制地點，但檳榔不像吸菸會有二手菸危害，因此禁止嚼食的場域範圍，侷限在避免未成年者接觸檳榔為主，也希望逐步降低檳榔消費。

第四，是販售檳榔的業者，其販賣的檳榔產品，需要符合農藥殘留、重金屬等標準，並且業者需要配合政府抽驗。

張雍敏說，草案中也有規範檳榔販賣方式，不得透過自動販賣機、網購等方式販售，避免販售給未成年者，也不能採取商業促銷、贈品、優惠、抽獎等方式行銷檳榔，各類營業場所，也不得為了促銷或營利目的，免費供應檳榔。

電視電影、戲劇、視聽歌唱等表演中，不得強調嚼食檳榔形象，有相關嚼食檳榔的形象食，應有預警或自律措施。如在節目前後加註或提示「檳榔子為一級致癌物」或「嚼用檳榔有害健康」等警語，或調整播出時段等。