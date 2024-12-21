食品安全論壇 邱泰源：落實精進食安五環政策

福和會理事長林逸民今天在2024食品安全論壇中指出，食品安全不僅關乎日常飲食，還與空氣污染和化學物品有關。衛生福利部長邱泰源強調，會落實與精進食安五環政策。

福和會舉辦2024食品安全論壇，從政府推動的食安五環中，探討台灣食品安全、飲食生態到食安管理等議題。

林逸民指出，他身為醫師，總覺得台灣洗腎率這麼高不太好，他認為除了飲食安全與健康的重要性，更有可能與周遭環境及氣候變遷有關。

邱泰源致詞表示，食品安全是國家健康的重要基石，也是總統賴清德健康政策其中一項重點項目，食品安全是政府「食安五環2.0政策」的核心之一。為此，將持續推動管理與改革，從農場到餐桌每個環節，讓食品確保符合安全規範。

下午的綜合討論場次由行政院食品安全辦公室主任許輔主持，邀請高雄市衛生局副局長王小星、清華大學區域創新中心主任李天健、食品工業發展研究所所長廖啓成，業界代表王維君、盧建良等人與談。

不少與會者關心是否可能在家自主檢驗食品安全，許輔解釋，這就像到醫院抽血檢查總要指定項目，例如是要檢查血糖還是血脂，光農藥就有400多種，台灣准用的添加物超過800多種，甚至還有非法色素、重金屬等，想要在家中自主檢驗的困難點不是技術，而是敵人太多了，很難全套通通有。

這題讓廖啓成想到，國外每隔一段時間就會調查「期待未來10年後新科技」，其中曾有消費者希望在現場拿到產品，可以馬上進行檢測。他說，其實現在雖然做得到，但只能檢測幾個項目如金黃色葡萄球菌毒素，或是菌素高不高等，所以通常是工廠用來自主品管。

廖啓成直言，很多人會希望食品能進行越多檢驗越好，然而要求越多，成本也會跟著增加，食品的價格會與民眾的生活水準息息相關，若把食安拉到無限高，價格恐讓一般民眾無法接受，應尋求平衡點。

林逸民表示，這是第1次從政院食安辦公室主任、衛生福利部長到食藥署長都出席，顯見政府重視食安的態度，天氣很冷，但相信大家的心都很溫暖，因為「我們都是TEAM TAIWAN」，響起一片熱烈掌聲。