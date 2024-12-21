性暴力防制影展巡迴 衛福部：盼傳遞性暴力零容忍觀念

國內性暴力事件頻傳，既創意私房案之後，近期又爆出Fans17網站流傳多部未成年性影像。為強化大眾對性暴力的防治意識，衛福部與國防部、內政部警政署及各縣市單位舉辦「性暴力防治影像巡迴影展」，播放多部國際獲獎影像。衛福部保護司長張秀鴛說，盼透過影像力量，傳播性暴力零容忍的社會意識氛圍，呼籲民眾共同拒絕性暴力。

本次參展影片包括芬蘭電影「女性日常」、捷克電影「我12歲，你介意嗎？」、美國電影「自由之聲」、法國電影「感謝上帝」及挪威電影「她們的正義之聲」及韓國電影「操控遊戲」6部，涉及性騷擾、性侵害、兒少性剝削及性影像散布等性暴力議題，均為近來社會輿論所關注之焦點。

張秀鴛表示，政府除積極修法，建立相關制度措施遏止性暴力外，強化一般民眾對於性暴力認知和防治意識尤為重要，本次舉辦性暴力防治影像巡迴影展目的，是希望藉電影呈現個人對於自己身體自主的權力，與對他人身體界線尊重，希望喚起社會大眾對性暴力事件的關注，更提醒民眾在日常生活互動中，應尊重他人的界線，並注意與他人互動的分寸，避免在不知不覺中成為加害人。

影展首場於113年12月21日下午於台中市站前秀泰影城辦理並舉辦映後座談會，此場次播映芬蘭電影「女性日常」，整部影片由6個故事交織而成，透過6名女性日常遭受的性暴力經歷，帶領民眾理解被害人處境，進而同理及反思社會應有的態度。

參與映後座談的律師林育苡表示，根據聯合國婦女署官方網站，「女性受暴」是當今世界上最為普遍、最持久、最具破壞性的的侵犯人權行為之一，透過電影「女性日常」賞析，促使民眾反思在什麼樣的社會文化下，讓我們對於發生在女性身上的性暴力「習以為常」有所辨識，進而提升對性暴力的敏感度。