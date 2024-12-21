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1919單車環台募款 1300公里愛心長征救助急難家庭

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
1919單車環台車隊與幸福巴士今早自凱達格蘭大道啟行，展開連續15天、1300公里的愛心長征，沿途將持續為急難家庭籌募救助金，也為724位偏鄉弱勢長者提供量身定做的全套送暖服務。圖/基督教救助協會提供
1919單車環台車隊與幸福巴士今早自凱達格蘭大道啟行，展開連續15天、1300公里的愛心長征，沿途將持續為急難家庭籌募救助金，也為724位偏鄉弱勢長者提供量身定做的全套送暖服務。圖/基督教救助協會提供

由基督教救助協會與空中英語教室合辦的「1919愛走動－急難家庭救助計畫」勸募活動，今年進入第23年。今天清晨7時半，1919單車環台車隊與幸福巴士自凱達格蘭大道啟行，展開連續15天、1300公里的愛心長征，預計明年元月4日回到終點松山車站。沿途將持續為急難家庭籌募救助金，也為724位偏鄉弱勢長者提供量身定做的全套送暖服務。

今年是1919單車環台車隊連續第20年長征，共有57勇士參與。他們來自全台各地，有高中生、民意代表、北美華人、企業家、工程師、牧師、家庭主婦、退休人士等。年紀最長的73歲，最年輕的15歲，橫跨老中青三代。每位勇士不但自付膳宿費，同時也發起「我騎車･你捐款」的募款行動，邀請親友大眾一起響應支持。他們將環台1300公里，行經140個鄉鎮，沿途拜訪26個1919服務中心，探望受助的急難家庭與兒少。

張哲仁是旅居加拿大的退休工程師，今年初返台探親時，在北海岸巧遇1919車隊。回加拿大後，他上網搜尋，觀看1919紀錄片後深受感動，當下決定報名。哲仁說他離台30多年，很想為故鄉盡一份力，希望藉這次環台深入台灣偏遠鄉鎮，能募款幫助急難家庭。

除1919單車環台，「1919幸福巴士」也同時啟行。救助協會表示，幸福巴士自2016年啟動，8年來已累計造訪199個1919服務中心，服務4700位弱勢長者，動員志工3003人次。今年將出動兩台巴士、一台冷凍車、一台3.5噸貨車，滿載24家愛心企業捐贈的物資，前往27個服務據點服務。

今年參加的志工有326位，包括121位曼都設計師、21位牙醫師，一起服務724位偏鄉長者，提供從頭到腳、由裡到外、量身訂做的送暖服務。包括關懷問安、口腔保健/義診、髮型設計、贈送全新禦寒新衣新鞋與伴手禮等。

據基督教救助協會「2023年急難救助成果報告」，全台案家在急難發生前，每月平均收入為3萬4182元，但遭遇急難後收入驟降至1萬7229元，平均減少一半，支出則從3萬2063元暴增到9萬7240元，幾乎是原來的3倍。顯示急難事件對案家經濟，確實造成重大衝擊。救助協會自2002年發起「1919愛走動－急難家庭救助計畫」，隔年開始發送救助金，截至今年11月底止，累計救助1萬7114個急難家庭，呼籲全台愛心民眾響應捐款。

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